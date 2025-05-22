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«Ще одного народиш». Як у РФ чиновниця втішала матір загиблої на спортмайданчику дитини

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Ще одного народиш». Як у РФ чиновниця втішала матір загиблої на спортмайданчику дитини
Вікторія Магомадова – мати загиблої дитини

У Ставропольському краї (РФ) дитина загинула під футбольними воротами

На одному з дитячих майданчиків у селищі Херсонський Ставропольського краю (РФ) 11-річного хлопчика вбило металевою конструкцією – об'єднаними разом із баскетбольним щитом футбольними воротами. Про це повідомляє «Главком».

Мати загиблої дитини Вікторія Магомадова розповіла, що школяр гуляв із однолітками на майданчику. Потім одна дитина з компанії повідомила, що сина жінки прищемило балкою.

Магомадова зазначила, що співробітниця з адміністрації сусіднього села, яка приїжджала на місце нещасного випадку, не знайшла потрібних слів, щоб її підтримати, та втішила недоречною фразою.

«Вона сказала: «Співчуваю тобі Віко, але що вже зробиш. Ще одного народиш». Я їй сказала, що в мене вже є одна (дитина). Але мені легше від цього не стало. І все. Вона розвернулася і пішла», – сказала жінка.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: спорт діти росія

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