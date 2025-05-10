«Путін дуже хоче миру»: Кремль назвав головну умову

Пєсков: Україна використає цей період для підготовки нових військовослужбовців. То чому ж ми маємо надавати таку перевагу Україні?

Росія хоче зупинити поставки зброї в Україну

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу ABC News, що для тимчасового перемир’я повинні припинитися поставки зброї Україні, повідомляє «Главком».

Пєсков заявив, що президенту Росії Путіну необхідно побачити «певну динаміку» на полі бою, перш ніж погодитися на тривале припинення вогню, і наголосив, що постачання зброї з боку союзників України має припинитися, перш ніж можна буде зробити паузу у бойових діях.

«Інакше це буде перевагою для України. Україна продовжить свою тотальну мобілізацію, перекидаючи нові війська на передову. Україна використає цей період для підготовки нових військовослужбовців і для того, щоб дати відпочинок тим, що вже є», – сказав Пєсков. «То чому ж ми маємо надавати таку перевагу Україні?»

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп сподівається, що Україна та Росія домовляться про тимчасове припинення бойових дій строком на 30 днів. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для журналістів, передає «Главком».

За її словами, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Під час бесіди лідери обговорили питання співпраці щодо рідкісноземельних копалин у межах домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Тим часом, посольство США в Києві повідомило про отримання інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території України, який може протягом декількох наступних днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву дипломатичного представництва.

У зверненні до громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, посольство закликало бути готовими до швидкої реакції у разі сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, Росія оголосила про запровадження режиму припинення вогню проти України з опівночі 8 травня – на три доби. Цю заяву, ініційовану раніше Володимиром Путіним, оприлюднили російські ЗМІ, повідомляє «Главком».

Попри відсутність офіційної заяви з боку Міністерства оборони РФ, інформаційні агентства та провідні російські ресурси опівночі за київським часом повідомили про нібито початок «перемир’я» зі сторони окупантів.

За словами представників російського керівництва, так зване «припинення вогню» мало розпочатися 8 травня о 00:00, триватиме протягом 9 травня та завершиться опівночі 11 травня. Таким чином, йдеться про три доби. Варто уточнити, один із українських військових пише, що окупанти готуються до нічного штурму Покровська у Донецькій області.