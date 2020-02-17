NBA All Star 2020: Команда ЛеБрона перемогла у матчі пам’яті Кобе Браянта



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Кавай та Ентоні Девіс об'єдналися заради вшанування Кобе НБА

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В ніч на понеділок, 17 лютого, у Чикаго завершився 69-й NBA All Star Weekend 2020. Цього року через трагедію, в якій загинув Кобе Браянт, його донька та їх друзі, формат матчу усіх зірок НБА було змінено.

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Гра почалась з вшанування Кобе та екскомісіонера Ліги Девіда Стерна, що пішов з життя на початку року. На їх честь великий Меджік Джонсон об’явив 8 секунд мовчання (8 - номер, з яким грав Браянт на початку кар’єри).

Дженніфер Хадсон згадує кар'єру великого Автор: NBA

У новому форматі краще розібралася більше досвідчена команда ЛеБрона. Саме вона у клатчі й здобула перемогу.

Нагороду кращому гравцю матчу, яка віднині має ім’я Кобе Браянта, отримав форвард «Кліпперс» Кавай Ленард. Він набрав 30 очок, при реалізації 11 з 18 кидків з гри, включно з 8 з 14 триочкових, а також зробив 7 підбирань, 4 передачі та 2 перехоплення.

Команда Янніса – Команда Леброна 155:157 (41:53, 51:30, 41:41, 22:33)

Команда Янніса

Я. Адетокумбо (25 + 11 підбирань), Вокер (23), Ембіїд (22 + 10 подборов), Сіякам (15), Янг (10 + 10 передач) – старт; Гобер (21 + 11 підбирант), Лаурі (13 + 8 передач), Адебайо (8), Мітчелл (7), Міддлтон (5), Батлєр (4), Інгрем (2)

Команда Леброна

Ленард (30 + 7 подборов), Джеймс (23 + 6 передач + 6 втрат), Девіс (20 + 9 подборов), Гарден (11 + 6 передач), Дончіч (8) – старт; Пол (23 + 6 передач), Сіммонс (17), Вестбрук (6), Букер (6), Тейтум (6), Йокіч (5), Сабоніс (2)

Джерело: Главком СПОРТ