НБА: Визначено склади на Матч всіх зірок 2020
ЛеБрон зібрав свою команду мрії
В ніч на п’ятницю, 7 лютого, за Києвом капітани олстарів - Леброн Джеймс і Янніс Адетокунбо - провели драфт гравців на Матч зірок НБА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олстар баскетбольної Суперліги - Легіонери здолали аборигенів
Першим обирав ЛеБрон, бо переміг у голосуванні серед вболівальників, гравців та експертів. Він обрав свого одноклубника Ентоні Девіса, з яким “Лейкерс” влітку ще треба підписувать контракт.
Янніс спочатку обрав майже земляка - камерунця Джоела Ембіїда.
Також у команді ЛеБрона Кавай та Лука Дончіч, а останнім обрали Сабоніса-молодшого. Але для нього то все одно велика честь, адже він буде грати в одній команді з “Королем”.
Повна версія складів команд на Олстар 2020 виглядає таким чином:
Команда Леброна
- Пік 1 Ентоні Девіс
- Пік 3 Кавай Ленард
- Пік 5 Лука Дончіч
- Пік 7 Джеймс Харден
- Пік 10 Деміан Ліллард
- Пік 12 Бен Сіммонс
- Пік 14 Нікола Йокіч
- Пік 16 Джейсон Тейтум
- Пік 18 Кріс Пол
- Пік 20 Расселл Вестбрук
- Пік 22 Домантас Сабоніс
Команда Янніса
- Пік 2 Джоел Ембіід
- Пік 4 Паскаль Сіакам
- Пік 6 Кембе Вокер
- Пік 8 Трей Янг
- Пік 9 Кріс Міддлтон
- Пік 11 Бем Адебайо
- Пік 13 Руді Гобер
- Пік 15 Джиммі Батлер
- Пік 17 Кайл Лаурі
- Пік 19 Брендон Інгрем
- Пік 21 Донован Мітчелл.
Нагадаємо, через трагічну загибель Кобе Браянта та його донечки Ліга вирішила змінити формат Олстару.
Сам матч пройде 16 лютого у Чикаго.