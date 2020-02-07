НБА: Визначено склади на Матч всіх зірок 2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зірки зробили свій вибір NBA

ЛеБрон зібрав свою команду мрії

В ніч на п’ятницю, 7 лютого, за Києвом капітани олстарів - Леброн Джеймс і Янніс Адетокунбо - провели драфт гравців на Матч зірок НБА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олстар баскетбольної Суперліги - Легіонери здолали аборигенів

Першим обирав ЛеБрон, бо переміг у голосуванні серед вболівальників, гравців та експертів. Він обрав свого одноклубника Ентоні Девіса, з яким “Лейкерс” влітку ще треба підписувать контракт.

Янніс спочатку обрав майже земляка - камерунця Джоела Ембіїда.

Також у команді ЛеБрона Кавай та Лука Дончіч, а останнім обрали Сабоніса-молодшого. Але для нього то все одно велика честь, адже він буде грати в одній команді з “Королем”.

Повна версія складів команд на Олстар 2020 виглядає таким чином:

Команда Леброна

Пік 1 Ентоні Девіс

Пік 3 Кавай Ленард

Пік 5 Лука Дончіч

Пік 7 Джеймс Харден

Пік 10 Деміан Ліллард

Пік 12 Бен Сіммонс

Пік 14 Нікола Йокіч

Пік 16 Джейсон Тейтум

Пік 18 Кріс Пол

Пік 20 Расселл Вестбрук

Пік 22 Домантас Сабоніс

Команда Янніса

Пік 2 Джоел Ембіід

Пік 4 Паскаль Сіакам

Пік 6 Кембе Вокер

Пік 8 Трей Янг

Пік 9 Кріс Міддлтон

Пік 11 Бем Адебайо

Пік 13 Руді Гобер

Пік 15 Джиммі Батлер

Пік 17 Кайл Лаурі

Пік 19 Брендон Інгрем

Пік 21 Донован Мітчелл.

Нагадаємо, через трагічну загибель Кобе Браянта та його донечки Ліга вирішила змінити формат Олстару.

Сам матч пройде 16 лютого у Чикаго.