  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НБА: Визначено склади на Матч всіх зірок 2020

    • Розсилка
    Зірки зробили свій вибір - НБА: Визначено склади на Матч всіх зірок 2020
    Зірки зробили свій вибір
    NBA

    ЛеБрон зібрав свою команду мрії

    В ніч на п’ятницю, 7 лютого, за Києвом капітани олстарів - Леброн Джеймс і Янніс Адетокунбо - провели драфт гравців на Матч зірок НБА.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олстар баскетбольної Суперліги - Легіонери здолали аборигенів

    Першим обирав ЛеБрон, бо переміг у голосуванні серед вболівальників, гравців та експертів. Він обрав свого одноклубника Ентоні Девіса, з яким “Лейкерс” влітку ще треба підписувать контракт.

    Янніс спочатку обрав майже земляка - камерунця Джоела Ембіїда.

    Також у команді ЛеБрона Кавай та Лука Дончіч, а останнім обрали Сабоніса-молодшого. Але для нього то все одно велика честь, адже він буде грати в одній команді з “Королем”.

    Повна версія складів команд на Олстар 2020 виглядає таким чином:

    Команда Леброна

    • Пік 1 Ентоні Девіс
    • Пік 3 Кавай Ленард
    • Пік 5 Лука Дончіч
    • Пік 7 Джеймс Харден
    • Пік 10 Деміан Ліллард
    • Пік 12 Бен Сіммонс
    • Пік 14 Нікола Йокіч
    • Пік 16 Джейсон Тейтум
    • Пік 18 Кріс Пол
    • Пік 20 Расселл Вестбрук
    • Пік 22 Домантас Сабоніс

    Команда Янніса

    • Пік 2 Джоел Ембіід
    • Пік 4 Паскаль Сіакам
    • Пік 6 Кембе Вокер
    • Пік 8 Трей Янг
    • Пік 9 Кріс Міддлтон
    • Пік 11 Бем Адебайо
    • Пік 13 Руді Гобер
    • Пік 15 Джиммі Батлер
    • Пік 17 Кайл Лаурі
    • Пік 19 Брендон Інгрем
    • Пік 21 Донован Мітчелл.

    Нагадаємо, через трагічну загибель Кобе Браянта та його донечки Ліга вирішила змінити формат Олстару.

    Сам матч пройде 16 лютого у Чикаго.

    НБА Лука Дончіч Леброн Джеймс Кобі Браянт Янніс Адетокунбо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ