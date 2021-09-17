Петраков вирішив: Малиновського в збірній України не буде

Олександр Петраков казав, що у нього немає претензій до Руслана Малиновського

В.о. головного тренера національної команди з футболу не викликав на збір півзахисника «Аталанти»

Один з найуспішніших українських футболістів Руслан Малиновський за збірну, принаймні в найближчих матчах, не гратиме. У списку викликаних на матчі відбору до чемпіонату світу з Фінляндією і Боснією і Герцеговиною, який оприлюднила пресслужба Української асоціації футболу, прізвища півзахисника «Аталанти» немає.

Раніше в.о. головного тренера збірної Олександр Петраков розповів, чому Малиновський не залишився в команді на товариський матч з Чехією. Згодом Руслав виклав свою позицію в соцмережах, з якої випливає, що тренер повів себе не дуже коректно.

Пояснень, чому Малиновського не викликали на ключові матчі збірної, поки що не було. Але, очевидно, тренеру не сподобався лист Руслана в соцмережах. Озвучений раніше варіант, що гравець «Аталанти» не підходить під тренерську тактичну схему, - не переконує, адже в сильних командах підбирають різнопланових гравців, щоб бути гнучкішими тактично.

На найближчі матчі, які пройдуть 9-го і 12-го жовтня, Петраков викликав 25 футболістів.

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Динамо» Київ), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – «Шахтар», Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Сергій Булеца («Зоря» Луганськ), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Ігор Харатін («Легія», Польща).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик (СК «Дніпро-1» Дніпро), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).

Резервний список: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар» Донецьк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгія), Владислав Кочергін («Зоря» Луганськ), Владислав Калітвінцев («Десна» Чернігів), Олександр Піхальонок (СК «Дніпро-1»).

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.

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