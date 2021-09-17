Нападнику «Баварії», який два тижні тому грав у Києві, зробили операцію на серці

У Кінгслі Комана виявили прискорене серцебиття

Нападник «Баварії» і збірної Франції Кінгслі Коман переніс операцію на серці. Про це повідомив головний тренер команди Юліан Нагельсман.

«Вчора Кінгслі переніс операцію на серці. У нього були невеликі проблеми, прискорене серцебиття, порушення ритму. Іноді у нього виникали труднощі з диханням. У зв'язку з цим ми вирішили провести обстеження, яке показало, що необхідне оперативне втручання. У вівторок Коман проведе кардіотренування, в цілому він пропустить від півтора до двох тижнів», – наводить слова Нагельсмана прес-служба «Баварії».

Коман є вихованцем «Парі Сен-Жермен», де провів перший рік на дорослому рівні, після чого перебрався в «Ювентус». У 2015 році вінгера орендувала «Баварія», а через два роки викупила його.

Нападник 4 вересня грав у Києві в складі збірної Франції у відбірному матчі чемпіонату світу. Гра завершилася внічию – 1:1, а Комана замінили на 56 хвилині.