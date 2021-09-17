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    Нападнику «Баварії», який два тижні тому грав у Києві, зробили операцію на серці

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    Кінгслі Коман пропустить близько двох тижнів - Нападнику «Баварії», який два тижні тому грав у Києві, зробили операцію на серці
    Кінгслі Коман пропустить близько двох тижнів
    Фото з відкритих джерел

    У Кінгслі Комана виявили прискорене серцебиття

    Нападник «Баварії» і збірної Франції Кінгслі Коман переніс операцію на серці. Про це повідомив головний тренер команди Юліан Нагельсман.

    «Вчора Кінгслі переніс операцію на серці. У нього були невеликі проблеми, прискорене серцебиття, порушення ритму. Іноді у нього виникали труднощі з диханням. У зв'язку з цим ми вирішили провести обстеження, яке показало, що необхідне оперативне втручання. У вівторок Коман проведе кардіотренування, в цілому він пропустить від півтора до двох тижнів», – наводить слова Нагельсмана прес-служба «Баварії».

    Коман є вихованцем «Парі Сен-Жермен», де провів перший рік на дорослому рівні, після чого перебрався в «Ювентус». У 2015 році вінгера орендувала «Баварія», а через два роки викупила його.

    Нападник 4 вересня грав у Києві в складі збірної Франції у відбірному матчі чемпіонату світу. Гра завершилася внічию – 1:1, а Комана замінили на 56 хвилині.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія Кінґслі Коман
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    Нападнику «Баварії», який два тижні тому грав у Києві, зробили операцію на серці