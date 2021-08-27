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    Тренер бельгійського «Антверпена» прийшов голяком на пресконференцію (фото)

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    Гравці &laquo;Антверпена&raquo; змусили тренера роздягтися - Тренер бельгійського «Антверпена» прийшов голяком на пресконференцію (фото)

    Гравці «Антверпена» змусили тренера роздягтися

    Фото з відкритих джерел

    Наставник пообіцяв вийти до журналістів без одягу в разі виходу команди в груповий турнір Ліги Європи

    Данський тренер бельгійського «Антверпена» Браян Педерсен влаштував яскравий перформанс після виходу клубу в групову стадію Ліги Європи. Його підопічним вдалося обіграти кіпрську «Омонію» (4:4, по пенальті – 3:2 ) в двоматчевому протистоянні в кваліфікаційному раунді плей-офф.

    Як повідомляє FOX Soccer, Педерсен пообіцяв своїм гравцям, що в разі виходу команди в групову стадію він проведе післяматчеву пресконференцію без одягу, як в підсумку і сталося. Він лише прикрив нижню частину тіла рушником.

    «Зачекайте... Що тут відбувається!?» – говорить коментар прес-служби «Антверпена» до публікації в «Твіттері».

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    Українська «Зоря» поступилася віденському «Рапіду» в плей-оф Ліги Європи (0:3, 2:3) і зіграє в Лізі конференцій.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер
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    Тренер бельгійського «Антверпена» прийшов голяком на пресконференцію (фото)