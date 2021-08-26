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    ЗМІ повідомили про перехід Роналду в «Манчестер Сіті»

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    Кріштіану Роналду повернеться в Англію - ЗМІ повідомили про перехід Роналду в «Манчестер Сіті»
    Кріштіану Роналду повернеться в Англію
    Фото з відкритих джерел

    Португальський нападник отримуватиме в Англії €15 млн на рік

    Журналіст Гонсалу Лопес в своєму «твіттері» повідомив, що угода по трансферу Кріштіану Роналду з «Ювентуса» в «Манчестер Сіті» завершена.

    «Роналду і «Манчестер Сіті». Готово. Роналду розуміє, що «Манчестер Сіті» в даний час – його найкращий варіант, перш ніж відправитися в МЛС. Роналду вже поговорив з Гвардіолою. Тепер все в руках Мендеса... і «Ювентуса», – написав журналіст.

    Раніше повідомлялося, що англійський клуб готовий запропонувати Роналду контракт до 2023 року. В «Манчестер Сіті» він отримуватиме €15 млн на рік.

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    Роналду виступає за туринський «Ювентус» з 2018 року. 36-річний португальський форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в минулому сезоні, забивши 29 голів.

    Чинний контракт Роналду з італійським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

    За «Манчестер Сіті» грає українець Олександр Зінченко.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    ЗМІ повідомили про перехід Роналду в «Манчестер Сіті»