ЗМІ повідомили про перехід Роналду в «Манчестер Сіті»

Португальський нападник отримуватиме в Англії €15 млн на рік

Журналіст Гонсалу Лопес в своєму «твіттері» повідомив, що угода по трансферу Кріштіану Роналду з «Ювентуса» в «Манчестер Сіті» завершена.

«Роналду і «Манчестер Сіті». Готово. Роналду розуміє, що «Манчестер Сіті» в даний час – його найкращий варіант, перш ніж відправитися в МЛС. Роналду вже поговорив з Гвардіолою. Тепер все в руках Мендеса... і «Ювентуса», – написав журналіст.

Раніше повідомлялося, що англійський клуб готовий запропонувати Роналду контракт до 2023 року. В «Манчестер Сіті» він отримуватиме €15 млн на рік.

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Роналду виступає за туринський «Ювентус» з 2018 року. 36-річний португальський форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в минулому сезоні, забивши 29 голів.

Чинний контракт Роналду з італійським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

За «Манчестер Сіті» грає українець Олександр Зінченко.