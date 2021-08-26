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    Україна опустилася на дев’яте місце в медальному заліку Паралімпіади

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    Збірна України опустилася на дев'яту сходинку в медальному заліку Паралімпіади - Україна опустилася на дев’яте місце в медальному заліку Паралімпіади
    Збірна України опустилася на дев'яту сходинку в медальному заліку Паралімпіади
    Фото з відкритих джерел

    У другий день змагань наша команда здобула одну нагороду

    Друге місце Єлизавети Мерешко на 200-метровій дистанції комплексним плаванням стало єдиним доробком української збірної в другий день Паралімпіади. Українка в кваліфікації встановила світове досягнення, проте у фіналі його покращила британська спортсменка Мейсі Саммерз-Ньютон, яка й здобула золоту нагороду.

    В медальному заліку наша збірна опустилася на дев’яте місце. В її активі одна золота медаль, шість срібних і дві бронзові.

    Лідирує Китай, в скарбничці якого вже 23 нагороди.

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    На Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

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    Теги: паралімпійські ігри
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    Україна опустилася на дев’яте місце в медальному заліку Паралімпіади