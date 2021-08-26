«Динамо» і «Шахтар» дізналися суперників у Лізі чемпіонів

Груповий етап турніру найсильніших команд Європи візьме старт 14 вересня

В Стамбулі пройшло жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. На цьому етапі Україну представлять одразу дві команди. Київське «Динамо», як чемпіон країни, потрапило до основного раунду напряму. Донецький «Шахтар» пройшов два кола кваліфікації і дивом зумів відіграти два м’ячі в грі з «Монако».

Зазначимо, що українці будуть представлені й у інших командах. Тренер Юрій Вернидуб вперше в історії вивів у груповий турнір молдовський «Шериф», Роман Яремчук забиватиме за «Бенфіку», а Олександр Зінченко, ймовірно, разом з Кріштіану Роналду, здійснить з «Манчестер Сіті» чергову спробу виграти турнір.

Спочатку роздали призи. Нагорода президента УЄФА дісталася капітану збірної Данії Сімон К'яеру і медикам, які врятували життя Крістіану Еріксену під час матчу чемпіонату Європи Данія – Фінляндія.

Команда, яка врятувала життя Крістіану Еріксену

Найкращими голкіперами минулого сезону стали воротар «Челсі» Едуар Менді та страж воріт «Барселони» Сандра Паньос.

Найкращі захисник і захисниця минулого сезону: Рубен Діаш («Манчестер Сіті») та Ірен Паредес (ПСЖ/»Барселона»).

Найкращі півзахисники: Н'голо Канте («Челсі») і Алексія Путельяс («Барселона»).

Найкращі нападники: Ерлінг Голанд («Боруссія» Д) і Дженніфер Ермосо («Барселона»).

Потім перейшли до жеребкування. Згдіно рейтингу клубів, їх розподілили спочатку по кошикам. «Шахтар» був у третьому, «Динамо» – в четвертому. Тож легких суперників годі було й очікувати. Так і вийшло.

Група А: «Манчестер Сіті» (Англія), «Парі Сен-Жермен» (Франція), «Лейпціг» (Німеччина), «Брюгге» (Бельгія).

Група В: «Атлетіко» (Мадрид), «Ліверпуль» (Англія), «Порту» (Португалія), «Мілан» (Італія).

Група С: «Спортінг» (Португалія), «Боруссія» Д (Німеччина), «Аякс» (Нідерланди), «Бешикташ» (Туреччина).

Група D: «Інтер» (Італія), «Реал» (Іспанія), «Шахтар» (Україна), «Шеріф» (Молдова).

Група Е: «Баварія» (Німеччина), «Барселона» (Іспанія), «Бенфіка» (Португалія), «Динамо» (Україна).

Група F: «Вільярреал» (Іспанія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Аталанта» (Італія), «Янг Бойз» (Швейцарія).

Група G: «Лілль» (Франція), «Севілья» (Іспанія), «Зальцсбург» (Австрія), «Вольфсбург» (Німеччина).

Група Н: «Челсі» (Англія), «Ювентус» (Італія), «Зеніт» (Росія), «Мальме» (Швеція).

Перший тур відбудеться 14-15 вересня.