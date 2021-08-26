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    Тренер Де Дзербі розповів про «серце і яйця» «Шахтаря»

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    Роберто Де Дзербі в захваті від своїх футболістів - Тренер Де Дзербі розповів про «серце і яйця» «Шахтаря»
    Роберто Де Дзербі в захваті від своїх футболістів
    Фото з відкритих джерел

    Наставник «гірників» вважає, що його команда заслужила перемогу над «Монако» в Лізі чемпіонів

    Донецький «Шахтар» у видовищному матчі плей-оф Ліги чемпіонів зумів врятувати, здавалося, безнадійну гру з «Монако», поступаючись двома голами, «гірники» спочатку скоротили рахунок, а згодом його і зрівняли. Тренер команди Роберто Де Дзербі залишився в захваті від волі футболістів.

    «Монако» – дуже міцна команда. Вона здійснила дуже жорсткий пресинг. У нас не було швидкості, силової швидкості. «Монако» мав багато гольових шансів, – розповів після гри Де Дзербі. – Проте в нас є те, чого немає в інших командах, – серце і яйця. Сьогодні не було такого матчу, що я бачив у своїй голові, однак я дуже гордий.

    П'ять років тому я був тренером у третьому дивізіоні Італії. Усього, що є сьогодні в мене і мого штабу, ми досягли великою працею. Усі наші думки зараз – щодо матчу з «Минаєм», який має відбутися в неділю. Можливо, гратимуть інші футболісти, які сьогодні не грали. Ми починаємо думати про наступний крок.

    Сьогодні відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Крім «Шахтаря», який в кваліфікації здобув три перемоги і нічию, на цьому етапі зіграє київське «Динамо».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    Тренер Де Дзербі розповів про «серце і яйця» «Шахтаря»