Тренер Каштру хоче, щоб орендовані «Маріуполем» футболісти зіграли проти «Шахтаря»
Португалець ще не знає, що генеральна лінія «партії» має іншу точку зору
Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру поділився очікуваннями від матчу п’ятого туру УПЛ проти «Маріуполя».
«Проблема орендованих футболістів є в усьому світі, - каже португалець. - Є різні думки, вони розходяться. Якщо вони зіграють, і все пройде добре, то це нормально. Якщо ж щось не вийде (адже у футболі є пенальті, фоли, забиті й незабиті штрафні), то це все буде потім аналізуватися. Важливо не те, що відбувається протягом матчу, а після нього. Тому футбольні асоціації та ліги намагаються адаптувати ту систему, яка матиме менше проблем. Орендовані футболісти не грають проти своїх команд заради чистішої атмосфери після матчів. Як тренер, я хотів би, щоб всі грали проти всіх. Я люблю бачити найкращих гравців на полі, щоб вони створювали футбольне видовище на стадіоні».
Також тренер поділився від дебютного відрізку на чолі «Шахтаря» загалом.
«Ми намагалися принести в новий клуб нові ідеї, - стверджує Каштру. - До того, як погодитися очолити «Шахтар», я проаналізував, що мені потрібно зробити. Ми проаналізували, чи зможемо реалізувати свої ідеї, або ж потрібно зійти з цього шляху і адаптувати нові ідеї. Я потрапив у команду, яка складається з величезної кількості чудових гравців. Я можу з ними демонструвати той футбол, який хочу. Футбол повинен бути привабливим, естетичним, красивим, атакувальним, з величезним обсягом роботи в атаці, не втрачаючи при цьому безпеку в обороні. У нас це виходить, ми проводимо хороші матчі. Не кажу, що у нас глобально вийшло все. У кожній зустрічі були складні моменти, але нам завжди вдавалося з ними впоратися і домагатися перемоги».
Дербі «Шахтар» - «Маріуполь» відбудеться в неділю, 25 серпня, на стадіоні «Металіст» у Харкові. Початок – о 19.30. Пропонуємо всім небайдужим відвідати це захоплююче і безкомпромісне дійство.