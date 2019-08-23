Тренер Каштру хоче, щоб орендовані «Маріуполем» футболісти зіграли проти «Шахтаря»



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Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру поділився очікуваннями від матчу п’ятого туру УПЛ проти «Маріуполя».

«Проблема орендованих футболістів є в усьому світі, - каже португалець. - Є різні думки, вони розходяться. Якщо вони зіграють, і все пройде добре, то це нормально. Якщо ж щось не вийде (адже у футболі є пенальті, фоли, забиті й незабиті штрафні), то це все буде потім аналізуватися. Важливо не те, що відбувається протягом матчу, а після нього. Тому футбольні асоціації та ліги намагаються адаптувати ту систему, яка матиме менше проблем. Орендовані футболісти не грають проти своїх команд заради чистішої атмосфери після матчів. Як тренер, я хотів би, щоб всі грали проти всіх. Я люблю бачити найкращих гравців на полі, щоб вони створювали футбольне видовище на стадіоні».

Також тренер поділився від дебютного відрізку на чолі «Шахтаря» загалом.

«Ми намагалися принести в новий клуб нові ідеї, - стверджує Каштру. - До того, як погодитися очолити «Шахтар», я проаналізував, що мені потрібно зробити. Ми проаналізували, чи зможемо реалізувати свої ідеї, або ж потрібно зійти з цього шляху і адаптувати нові ідеї. Я потрапив у команду, яка складається з величезної кількості чудових гравців. Я можу з ними демонструвати той футбол, який хочу. Футбол повинен бути привабливим, естетичним, красивим, атакувальним, з величезним обсягом роботи в атаці, не втрачаючи при цьому безпеку в обороні. У нас це виходить, ми проводимо хороші матчі. Не кажу, що у нас глобально вийшло все. У кожній зустрічі були складні моменти, але нам завжди вдавалося з ними впоратися і домагатися перемоги».

Дербі «Шахтар» - «Маріуполь» відбудеться в неділю, 25 серпня, на стадіоні «Металіст» у Харкові. Початок – о 19.30. Пропонуємо всім небайдужим відвідати це захоплююче і безкомпромісне дійство.