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    Фарм-клуб «Шахтаря» безславно вибув з Ліги Європи (відео)

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    В обох матчах проти АЗ&nbsp;&laquo;Маріуполь&raquo; виглядав безнадійно - Фарм-клуб «Шахтаря» безславно вибув з Ліги Європи (відео)
    В обох матчах проти АЗ «Маріуполь» виглядав безнадійно
    Афіша з соцмереж

    «Маріуполь» не мав шансів у протистоянні з нідерландським АЗ

    Вимушений переїзд надерландського АЗ з рідного Алкмара в Гааґу у зв'язку з падінням даху домашнього стадіону не допоміг українському «Маріуполеві». Команда Арне Слота спокійно зробила те, що їй не вдалося у першому матчі в Одесі. Та тиждень тому дива у воротах азовців творив Рустам Худжамов. Цього разу безсилим був і він.

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    АЗ (Алкмар, Нідерланди) - «Маріуполь» (Україна) - 4:0

    (Перший матч - 0:0)

    Голи: 1:0 - Стенґс (20). 2:0 - Увеян (44). 3:0 - Вюйтенс (63). 4:0 - Сергій Яворський (90, автогол)

    АЗ: Бізот - Йонас Свенссон, Рон Влар (Хацідякос, 80), Вюйтенс (Йорді Класі, 75), Вейндал - Мідцьо, Копмайнерс (к), Увеян - Стенґс, Боаду (Дройф, 69), Уссама Ідріссі. Тренер - Арне Слот

    «Маріуполь»: Худжамов (к) - Полегенько, Чоботенко, Сергій Яворський, Олексій Биков (Віктор Корнієнко, 46) - Танковський, Валерій Федорчук - Чурко (Дмитро Топаров, 69), Мишньов (Олексій Кащук, 83), Кирюханцев - Владислав Вакула. Тренер – Олександр Бабич

    Суддя: Бартош Франковскі (Польща)

    Попередження: Уссама Ідріссі (18), Йонас Свенссон (40), Мідцьо (87) - Мишньов (68)

    15 серпня. Гааґа. Cars Jeans Stadion

    Розмочити Худжамова на 20-й хвилині вдалося Келвінові Стенґсу, котрий вільно пройшов крізь центральну зону і пробив на техніку в кут - 1:0.

    Перед свистком на перерву Томас Увеян забив вдруге, акуратно поклавши м'яч у кут ударом з лінії карного майданчика - 2:0.

    Відразу після перерви Олександр Бабич випустив на поле стрімкого лівого крайнього Віктора Корнієнка. Однак вплинути на гру аж надто суттєво чемпіон світу серед молоді не зміг.

    На 63-й хвилині рахунок до розгромного довів оборонець Стен Вюйтенс, котрий замкнув ударом головою подачу з кутового.

    Мало того, перед самим свистком м'яч у власні ворота зрізав Сергій Яворський.

    На тому єврокаденція «Маріуполя» завершилася. Тепер можна сміливо перемикатися на виконання основного завдання - спроб відібрати очки в «Динамо» і допомогти «Шахтареві» в чемпіонській гонці української Прем'єр-ліги.

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