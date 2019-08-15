Фарм-клуб «Шахтаря» безславно вибув з Ліги Європи (відео)



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В обох матчах проти АЗ «Маріуполь» виглядав безнадійно Афіша з соцмереж

«Маріуполь» не мав шансів у протистоянні з нідерландським АЗ

Вимушений переїзд надерландського АЗ з рідного Алкмара в Гааґу у зв'язку з падінням даху домашнього стадіону не допоміг українському «Маріуполеві». Команда Арне Слота спокійно зробила те, що їй не вдалося у першому матчі в Одесі. Та тиждень тому дива у воротах азовців творив Рустам Худжамов. Цього разу безсилим був і він.

Третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи-2019/2020. Матч-відповідь

АЗ (Алкмар, Нідерланди) - «Маріуполь» (Україна) - 4:0

(Перший матч - 0:0)

Голи: 1:0 - Стенґс (20). 2:0 - Увеян (44). 3:0 - Вюйтенс (63). 4:0 - Сергій Яворський (90, автогол)

АЗ: Бізот - Йонас Свенссон, Рон Влар (Хацідякос, 80), Вюйтенс (Йорді Класі, 75), Вейндал - Мідцьо, Копмайнерс (к), Увеян - Стенґс, Боаду (Дройф, 69), Уссама Ідріссі. Тренер - Арне Слот

«Маріуполь»: Худжамов (к) - Полегенько, Чоботенко, Сергій Яворський, Олексій Биков (Віктор Корнієнко, 46) - Танковський, Валерій Федорчук - Чурко (Дмитро Топаров, 69), Мишньов (Олексій Кащук, 83), Кирюханцев - Владислав Вакула. Тренер – Олександр Бабич

Суддя: Бартош Франковскі (Польща)

Попередження: Уссама Ідріссі (18), Йонас Свенссон (40), Мідцьо (87) - Мишньов (68)

15 серпня. Гааґа. Cars Jeans Stadion

Розмочити Худжамова на 20-й хвилині вдалося Келвінові Стенґсу, котрий вільно пройшов крізь центральну зону і пробив на техніку в кут - 1:0.

Перед свистком на перерву Томас Увеян забив вдруге, акуратно поклавши м'яч у кут ударом з лінії карного майданчика - 2:0.

Відразу після перерви Олександр Бабич випустив на поле стрімкого лівого крайнього Віктора Корнієнка. Однак вплинути на гру аж надто суттєво чемпіон світу серед молоді не зміг.

На 63-й хвилині рахунок до розгромного довів оборонець Стен Вюйтенс, котрий замкнув ударом головою подачу з кутового.

Мало того, перед самим свистком м'яч у власні ворота зрізав Сергій Яворський.

На тому єврокаденція «Маріуполя» завершилася. Тепер можна сміливо перемикатися на виконання основного завдання - спроб відібрати очки в «Динамо» і допомогти «Шахтареві» в чемпіонській гонці української Прем'єр-ліги.