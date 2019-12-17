Тренер Петраков: На чемпіонаті світу в нас була одна сім'я, а Суркіс її зруйнував



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Олександр Петраков каже, що після перемоги на мундіалі чув лише докори ФФУ

Наставник, який привів збірну України з футболу на чемпіонаті світу, каже, що хороші спогади давно минули

Олександр Петраков, який нині очолює збірну України U17, заявив, що президент «Динамо» Ігор Суркіс заборонив футболістам київського клубу відвідати нагородження гравців в зв'язку з перемогою на молодіжному чемпіонаті світу.

«Президент «Динамо» не відпустив гравців київського клубу на цей вечір. Він заборонив їм приходити, тому я засмучений. На чемпіонаті у нас була одна сім'я, а її зруйнували. Хлопці не винні, вони ні до чого, але так сталося, я просто констатую факт.

Всі хороші спогади давно минули. Дуже багато негативу стало. Здавалося б, Україна стала чемпіоном світу. А стільки негативу виливається: неправильно грали, неправильно все інше робили. Можна подумати, ніби ми якась збірна Іспанії, Франції або Німеччини. Просто жах. Скажу вам відверто: хорошого я за цей час мало чув, тільки від простих людей», - сказав Петраков.