Колишньому тренеру київського «Динамо» знову примарився єдиний чемпіонат з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Газзаєв SB

Валерій Газзаєв назвав Революцію Гідності політичним переворотом

Колишній московський тренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв знову висловив жаль стосовно втраченої спроби створити єдиний українсько-російський футбольний чемпіонат.

«Дуже шкода, що не відбувся об’єднаний чемпіонат. У проєкті все було відпрацьоване до деталей. Якби не політичний переворот в Україні, чемпіонат відбувся б. Я разів п’ятнадцять прилітав до України, спілкувався з президентами клубів, усі були за. У двох дивізіонах мали грати по дев’ять українських та російських команд. Це був би один з найкращих національних чемпіонатів у Європі. Це було б корисно обом країнам, але вмішалася політика. Думаю, зараз усі жалкують про це, особливо з того боку», - передає слова Газзаєва Р-Спорт.

Валерій Газзаєв очолював київське «Динамо» в сезоні-2009/10. Згодом після повернення до Москви очолив так званий оргкомітет об’єднаного футбольного чемпіонату Росії і України. Прихильник політики Путіна, депутат нелегітимної госдуми.