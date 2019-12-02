Гравці «Динамо» проігнорували організоване УАФ шоу «Футбольні зірки-2019»



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Футбольні зірки України-2019 Фейсбук

Захисника киян Миколенка визнали найкращим молодим футболістом

На столичному НСК «Олімпійський» відбулася церемонія «Футбольні зірки-2019». На організованому Українською асоціацією футболу заході відзначали найкращих гравців та тренерів у різних номінаціях.

Зокрема найкращим футболістом року визнали бразильського півзахисника «Шахтаря» Тайсона.

Найкращим тренером серед чоловічих команд назвали керманича національної збірної Андрія Шевченка.

Найкращим українським легіонером став наш гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко.

Найкращим воротарем визнали голкіпера національної збірної та «Шахтаря» Андрія П’ятова.

Найкращим молодим футболістом U-21 став захисник «Динамо» Віталій Миколенко. Втім сам він не вийшов отримувати нагороду. Жоден з гравців «Динамо» не з'явився на церемонію.

Віктор Циганков з «Динамо» претендував на звання найкращого футболіста.

До символічної збірної у чоловіків ввійшли: П'ятов («Шахтар»), Миколенко («Динамо»), Матвієнко («Шахтар»), Бурда («Динамо»), Караваєв («Динамо»), Степаненко («Шахтар»), Тайсон («Шахтар»), Буяльський («Динамо»), Циганков («Динамо»), Мораєш («Шахтар»), Марлос («Шахтар»).