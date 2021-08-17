Тренер «Шахтаря» назвав головний козир «Монако»

Французький клуб майже половину голів забиває після розіграшу стандартних положень

Сьогодні, 17 серпня, донецький «Шахтар» проведе перший матч раунду плей-оф Ліги чемпіонів. У Франції «гірники» зустрінуться з «Монако». Головний тренер українського клубу Роберто Де Дзербі розповів про сильну сторону суперників.

«Монако» дуже небезпечна команда. Загрозу воротам вона створює в тому числі й після розіграшу стандартних положень, – розповів Де Дзербі. – Ми вивчили манеру гри суперника. Будемо уважно грати обидва матчі. «Монако» має прекрасний склад, але й ми також. Пройти кваліфікацію буде складно, але ми знаємо, що «Шахтарю» це під силу. У нас молода команда, але я обираю склад гравців не за віком. Для мене є сильні і несильні футболісти. Грають ті, хто готовий до матчів на високому рівні».

Також тренер розповів про травмованих, і чому не завжди потрапляє до складу Тарас Степаненко.

«Педрінью прилетів з нами на матч, отже він фізично в порядку. Всі почуваються добре і готові до матчу, – продовжує Де Дзербі. – Степаненком я задоволений. Він для мене гравець стартового складу. Він не грав проти «Генка» на попередньому етапі, бо мені потрібні були футболісти з іншими фізичними характеристиками, такі, як Майкон і Маркос Алонсо».

Матч «Монако» – «Шахтар» розпочнеться 17 серпня о 22:00.