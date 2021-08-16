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    «Чорноморець» здобув першу перемогу і залишив останню сходинку в турнірній таблиці

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    Одесити здобули першу перемогу в сезоні - «Чорноморець» здобув першу перемогу і залишив останню сходинку в турнірній таблиці
    Одесити здобули першу перемогу в сезоні
    Фото: upl

    Одесити на виїзді в Маріуполі першими пропустили м'яч, але змогли врятувати гру

    В передостанньому матчі четвертого туру одеський «Чорноморець» нарешті розжився очками і залишив останню сходинку турнірної таблиці. У гостях «моряки» взяли гору над «Маріуполем» - 3:2.

    «Чорноморець першим пропустив. В дебюті зустрічі вихід віч-на-віч з голкіпером реалізував Кулаков. Але буквально за кілька хвилин рахунок став рівним. Це орендований у «Динамо» Михайленко наважився на удар з середньої дистанції і м’яч ліг влучно під штангу. Буквально в наступній атаці Михайленко мав робити дубль – господарів врятувала стійка воріт. Згодом слушні нагоди збільшити перевагу одеситів втратили Білошевський та Ісаєнко.

    Наступний момент «Чорноморець» реалізував. На початку другої половини зустрічі удар за далекої відстані вдався Авагімяну. А за десять хвилин пенальті реалізував Путря.

    11-метровий бив і «Маріуполь». Мішньов скоротив відставання до мінімуму, а на останній хвилині гру для азовців міг врятувати В’юнник. М’яч після його удару пройшов вище воріт.

    Турнірна таблиця

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    В наступному турі в Одесу приїде «Шахтар», а «Маріуполь» зустрінеться з луганською «Зорею».

    Четвертий тур завершиться в середу, 18 серпня, матчем «динамо» - «Інгулець».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України
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    «Чорноморець» здобув першу перемогу і залишив останню сходинку в турнірній таблиці