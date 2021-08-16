«Чорноморець» здобув першу перемогу і залишив останню сходинку в турнірній таблиці

Одесити на виїзді в Маріуполі першими пропустили м'яч, але змогли врятувати гру

В передостанньому матчі четвертого туру одеський «Чорноморець» нарешті розжився очками і залишив останню сходинку турнірної таблиці. У гостях «моряки» взяли гору над «Маріуполем» - 3:2.

«Чорноморець першим пропустив. В дебюті зустрічі вихід віч-на-віч з голкіпером реалізував Кулаков. Але буквально за кілька хвилин рахунок став рівним. Це орендований у «Динамо» Михайленко наважився на удар з середньої дистанції і м’яч ліг влучно під штангу. Буквально в наступній атаці Михайленко мав робити дубль – господарів врятувала стійка воріт. Згодом слушні нагоди збільшити перевагу одеситів втратили Білошевський та Ісаєнко.

Наступний момент «Чорноморець» реалізував. На початку другої половини зустрічі удар за далекої відстані вдався Авагімяну. А за десять хвилин пенальті реалізував Путря.

11-метровий бив і «Маріуполь». Мішньов скоротив відставання до мінімуму, а на останній хвилині гру для азовців міг врятувати В’юнник. М’яч після його удару пройшов вище воріт.

Турнірна таблиця

В наступному турі в Одесу приїде «Шахтар», а «Маріуполь» зустрінеться з луганською «Зорею».

Четвертий тур завершиться в середу, 18 серпня, матчем «динамо» - «Інгулець».