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    Зінченко повторив досягнення українця в англійській Прем’єр-лізі

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    Олександр Зінченко проводить п'ятий сезон в Англії - Зінченко повторив досягнення українця в англійській Прем’єр-лізі
    Олександр Зінченко проводить п'ятий сезон в Англії
    Фото з відкритих джерел

    Олександр проводить п’ятий сезон за «Манчестер Сіті» в чемпіонаті Англії

    Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко повторив досягнення Олега Лужного в англійській Прем’єр-лізі. В матчі проти «Тоттенгема», в якому містяни поступилися – 0:1, українець вийшов на заміну в кінці зустрічі. Для 24-річного футболіста цей сезон став п’ятим в чемпіонаті Англії. Стільки років грав тут, за «Арсенал» і «Вулвергемптон», і колишній капітан збірної України Олег Лужний.

    Зінченко весь час грає за «Манчестер Сіті» і провів за клуб 62 матчі. На рахунку Лужного – 81 проведена зустріч.

    Інший українець в АПЛ, Андрій Ярмоленко, також вийшов на заміну в першому турі чемпіонату. Він провів на полі п’ять хвилин, а «Вест Гем» Андрія завдав поразки «Ньюкаслу» - 4:2.

    Збірна України залишається без тренера. За два тижні до матчів відбору чемпіонату світу 2022 року, проти Казахстана та Франції, кандидатов на вакантну посаду двоє – Сергій Ребров і Олександр Петраков.

    Раніше Блохін і Михайличенко назвали склад збірної на матчі з Казахстаном і Францією.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко
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    Зінченко повторив досягнення українця в англійській Прем’єр-лізі