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    Тренер «Шерифа» Вернидуб заявив про намір вийти до плей-оф Ліги чемпіонів

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    Юрій Вернидуб прагне вивести молдавську команду до наступного етапу - Тренер «Шерифа» Вернидуб заявив про намір вийти до плей-оф Ліги чемпіонів
    Юрій Вернидуб прагне вивести молдавську команду до наступного етапу
    Фото з відкритих джерел

    Український тренер молдавської команди хоче перемогти «Реал» і «Шахтар»

    Наставник «Шерифа» Юрій Вернідуб поділився емоціями після матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Інтером» (1:3).

    «Складна гра із сильним суперником. Футболісти грали гідно, забили м'яч, але були помилки. Ідемо далі – попереду ще дві гри. Хочемо пробитися до наступного етапу Ліги чемпіонів», – цитує Вернидуба пресслужба УЄФА.

    Зазначимо, що «Шерифу» залишилося провести два матчі – з «Реалом» на власному полі і «Шахтарем» у Києві. Не виключено, що для виходу в 1/8 фіналу йому вистачить 3-х-4-х очок, але точно гарантують йому одно з двох перших місць дві перемоги в останніх матчах.

    У четвертому турі зіграли й інші представники цієї групи – мадридський «Реал» та «Шахтар». Матч завершився перемогою вершкових з рахунком 2:1.

    «Шериф» набрав 6 очок у 4 матчах і посідає 3-е місце в турнірній таблиці групи D. «Інтер» (7) – на 2-му місці. У «Реала» – 9, «Шахтаря» – 1.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Юрій Вернидуб ФК Інтер (Мілан)
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    Тренер «Шерифа» Вернидуб заявив про намір вийти до плей-оф Ліги чемпіонів