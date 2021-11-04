Тренер «Шерифа» Вернидуб заявив про намір вийти до плей-оф Ліги чемпіонів

Український тренер молдавської команди хоче перемогти «Реал» і «Шахтар»

Наставник «Шерифа» Юрій Вернідуб поділився емоціями після матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Інтером» (1:3).

«Складна гра із сильним суперником. Футболісти грали гідно, забили м'яч, але були помилки. Ідемо далі – попереду ще дві гри. Хочемо пробитися до наступного етапу Ліги чемпіонів», – цитує Вернидуба пресслужба УЄФА.

Зазначимо, що «Шерифу» залишилося провести два матчі – з «Реалом» на власному полі і «Шахтарем» у Києві. Не виключено, що для виходу в 1/8 фіналу йому вистачить 3-х-4-х очок, але точно гарантують йому одно з двох перших місць дві перемоги в останніх матчах.

У четвертому турі зіграли й інші представники цієї групи – мадридський «Реал» та «Шахтар». Матч завершився перемогою вершкових з рахунком 2:1.

«Шериф» набрав 6 очок у 4 матчах і посідає 3-е місце в турнірній таблиці групи D. «Інтер» (7) – на 2-му місці. У «Реала» – 9, «Шахтаря» – 1.