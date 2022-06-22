  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. Тренер суміщатиме військову службу із роботою в футбольному клубі: Залужний дозволив
рус
    Новини

    Тренер суміщатиме військову службу із роботою в футбольному клубі: Залужний дозволив

    Тренер Юрій Верниду, який після початку війни став військовим, повертається до футболу - Тренер суміщатиме військову службу із роботою в футбольному клубі: Залужний дозволив
    Тренер Юрій Верниду, який після початку війни став військовим, повертається до футболу
    фото: офіційний сайт «Кривбасу»

    Юрій Вернидуб, який з початку війни пішов у солдати, повернеться до тренерської роботи

    Футбольний клуб «Кривбас» (Кривий Ріг) отримав нового головного тренера. Ним став відомий фахівець Юрій Вернидуб, який після початку повномасштабної війни повернувся до України та став до лав українського війська. Про можливість суміщення військової служби та тренерської роботи повідомив офіційний сайт «Кривбасу».

    Клуб запевняє, що отримав офіційний лист від Міністерства оборони України, де вказано, що Верховний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний своїм наказом перевів Юрія Вернидуба до Кривого Рогу (де й базується «Кривбас») для проходження військової служби.

    У вільний же від виконання своїх безпосередніх військових обов’язків час Вернидуб зможе «надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу в підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю».

    Також президент «Кривбасу» Костянтин Караманіц пообіцяв допомагати Збройним силам аж до перемоги над російським агресором.

    Сьогодні, 22 червня, футболісти «Кривбасу» провели перше тренування під керівництвом свого нового тренера-військового.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Тренер суміщатиме військову службу із роботою в футбольному клубі: Залужний дозволив
    Тренер суміщатиме військову службу із роботою в футбольному клубі: Залужний дозволив
    Тренер суміщатиме військову службу із роботою в футбольному клубі: Залужний дозволив
    Тренер суміщатиме військову службу із роботою в футбольному клубі: Залужний дозволив

    Нагадаємо, що на початку червня «Кривбас» звільнив тренерів команди клубної академії U19 Віталія Віценця та Станіслава Дьяченка за те що вони підтримували російську агресію проти України.

    Теги: Міноборони війна Кривий Ріг Україна Юрій Вернидуб ФК «Кривбас» Валерій Залужний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тренер суміщатиме військову службу із роботою в футбольному клубі: Залужний дозволив