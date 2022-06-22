Тренер суміщатиме військову службу із роботою в футбольному клубі: Залужний дозволив

Тренер Юрій Верниду, який після початку війни став військовим, повертається до футболу

Юрій Вернидуб, який з початку війни пішов у солдати, повернеться до тренерської роботи

Футбольний клуб «Кривбас» (Кривий Ріг) отримав нового головного тренера. Ним став відомий фахівець Юрій Вернидуб, який після початку повномасштабної війни повернувся до України та став до лав українського війська. Про можливість суміщення військової служби та тренерської роботи повідомив офіційний сайт «Кривбасу».

Клуб запевняє, що отримав офіційний лист від Міністерства оборони України, де вказано, що Верховний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний своїм наказом перевів Юрія Вернидуба до Кривого Рогу (де й базується «Кривбас») для проходження військової служби.

У вільний же від виконання своїх безпосередніх військових обов’язків час Вернидуб зможе «надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу в підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю».

Також президент «Кривбасу» Костянтин Караманіц пообіцяв допомагати Збройним силам аж до перемоги над російським агресором.

Сьогодні, 22 червня, футболісти «Кривбасу» провели перше тренування під керівництвом свого нового тренера-військового.

Нагадаємо, що на початку червня «Кривбас» звільнив тренерів команди клубної академії U19 Віталія Віценця та Станіслава Дьяченка за те що вони підтримували російську агресію проти України.