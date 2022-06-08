Український футбольний клуб радикально провчив тренерів за підтримку Росії

Тренери криворізького «Кривбасу» підтримували війну Росії проти України

Криворізький «Кривбас» ухвалив жорстке рішення щодо тренерів команди клубної академії U19 Віталія Віценця та Станіслава Дьяченка за їхню підтримку Росії. Про це повідомляється на офіційному сайті «біло-червоно-чорних».

У заяві сказано, що «Кривбас» займає чітку проукраїнську позицію, ультрас та співробітники клубу на передовій захищають рідну країну від російської агресії.

«Україна – суверенна незалежна держава. Росія – агресор, армія РФ – мародери, вбивці та ґвалтівники. Путін – ху*ло. Інший погляд на те, що відбувається для клубу, є неприйнятним», – йдеться у заяві криворізького клубу.

У зв'язку з цим «Кривбас» ухвалив рішення звільнити Віценця та Дьяченка за їхню підтримку Росії.

Віценець, колишній футболіст «Шахтаря», «Маріуполя» та молодіжної збірної України, очолював юнацьку команду «Кривбасу» з вересня минулого року. Дьяченко грав у так званому «чемпіонаті» на окупованих територіях Донецької області за «команду» «Пабєда».

Тим часом Андрій Шевченко показав звірства росіян у Харкові та звернувся до світу.

Також головний тренер збірної України назвав причину провалу гри проти Вельсу.