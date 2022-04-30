Викрадений в Мелітополі спортивний тренер виявився включеним до російського списку «терористів»

Про викрадення колишнього прикордонника раніше повідомила його дружина

Федеральна служба з фінансового моніторингу країни-агресора (Росфінмоніторинг) включила до переліку екстремістів та терористів тренера та голови Федерації кунг-фу Мелітополя Андрія Голубєва. На це звернув увагу телеграм-канал, який відстежує оновлення списку.

У переліку Росфінмоніторингу Голубєв відзначений зірочкою. Так відомство позначає осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до тероризму.

За даними РІА «Мелітополь», Голубєв – колишній український прикордонник, якого викрали. Дружина тренера повідомляла, що 6 квітня його забрали із квартири, пізніше родичі заявили про зникнення тренера владі, писало видання.

Крім Голубєва 29 квітня до переліку було включено ще трьох уродженців Мелітополя Олександра Жукова, Ігоря Горлова та Володимира Зуєва, Юрія Петрова, який народився у Запоріжжі, а також Азіза Амедієва з міста Генічеськ Херсонської області України. Телеграм-канал «Новини Мелітополя» також зараховує Зуєва до викрадених.

Нагадаємо, що 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.

А 21 березня рашисти викрали у Мелітополі чотирьох журналістів. Жертвами стали журналісти «МВ-холдингу» – видавець Михайло Кумок, випусковий редактор Євгенія Борян, журналісти Юлія Ольховська та Любов Чайка.