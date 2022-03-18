Тренер «Маріуполя» Геннадій Орбу розповів, як вибрався із блокадного міста

Геннадій Орбу з сім'єю три тижні ховався від обстрілів

Тренер академії ФК «Маріуполь», колишній півзахисник Шахтаря Геннадій Орбу розповів Sport.ua про жахи війни у блокадному місті.

«Тільки 16 березня вирвався з блокади та заїхав на безпечну територію. Слава Богу, що живі і здорові разом з сім'єю. 21 день війни я був у Маріуполі. Я працював у футбольному клубі «Маріуполь» та винаймав квартиру. Зараз вона зруйнована.

Сиділи у підвалі багатоквартирного будинку. Нас там було близько двохсот людей. Загалом не було жодних комунікацій: ні світла, ні води, ні газу. Найголовнішим завданням було прогодувати дітей та дружину. Усі люди згуртувалися і допомагали одне одному, ділилися чим було.

Коли вже відключили газ, їжу готували на багатті. Здебільшого крупи, картопля. М'яса не було, стояли по п'ять годин у черзі під обстрілами, щоб набрати бодай дві баклажки питної води. Бачив тіла вбитих мирних громадян, які просто лежали надворі. Ми намагалися менше виходити з підвалу, тільки коли треба було щось шукати.

З евакуацією все сталося спонтанно. Зв'язку не було, новин ми не знали, де і коли відкривають «зелені» коридори. Друзі допомогли нам із машинами, і ми вранці на свій страх та ризик вирішили їхати самі. Ішла колона, приблизно сто цивільних машин, ми до них приєдналися та поїхали. Все, що я з собою взяв – це пара спортивних костюмів, кросівки та документи», – розповів Орбу.