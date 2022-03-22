Легендарний український тренер Йожеф Сабо відмовився покидати Київ та підтримує ЗСУ

Йожеф Сабо має намір воювати з росіянами

Колишній головний тренер київського «Динамо» та національної збірної України з футболу Йожеф Сабо в ефірі програми «Футбол News» на телеканалі «Футбол 1» розповів про свою головну мрію та ставлення до Російської Федерації після її військового вторгнення на територію України.

«Моя мрія – вигнати з нашої держави всіх росіян, і нехай вони там варяться у власному соку. З ними неможливо дружити, вони брехуни. Сьогодні вони кажуть, що це ми напали на них», – сказав 82-річний тренер.

За словами Сабо, він отримав пропозицію про евакуацію до Угорщини, але відхилив її.

«Кожен вечір плачу через те, що відбувається в нашій державі. Мені дзвонили з Будапешта та інших країн, запрошували приїхати. Але я відмовився, нікуди не хочу їхати», – заявив Йожеф Сабо.

Колишній головний тренер ФК «Динамо» (Київ) висловив готовність захищати Україну від російської агресії з автоматом у руках. Він також вважає, що жодної дружби з російським народом після того, що сталося, бути не може.

«Можливо, я теж візьму автомат у руки. Дуже хочу, щоб я ще дійшов з ними до кордону і її закрили, щоб ніколи не дружити з росіянами. Путін – гадина. Я думаю, що з ним домовлятися неможливо, його можна лише вбити чи нехай сам застрелиться. Якщо він нормальний мужик, то він розуміє, що як би там не було, він все одно поїде до Гааги, його все одно розстріляють. Такі люди не живуть довго», – сказав Йожеф Сабо.

Телеканал Eurosport-Росія припиняє своє існування – популярна спортивна мережа не хоче працювати з країною-агресором. Про це повідомив коментатор російського підрозділу каналу Володимир Синіцин. «От і все! Наш «Євроспорт» закривається. Останній день мовлення – 15 квітня. Весь склад розпускається. Не думав, що моя кар'єра закінчиться в такий спосіб», – сказав Синіцин.

Збірна Шотландії у партнерстві з Дитячим фондом ООН проведе товариський матч на підтримку України. Шотландська команда зустрінеться зі збірною Польщі 24 березня у Глазго. 10 фунтів стерлінгів з кожного квитка буде пожертвувано для допомоги українським біженцям та дітям.