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    Тренер Теофімо Лопеса розповів, що буде з Ломаченком у бою-реванші

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    Теофімо Лопес завдав Василеві Ломаченку другої поразки в кар'єрі - Тренер Теофімо Лопеса розповів, що буде з Ломаченком у бою-реванші
    Теофімо Лопес завдав Василеві Ломаченку другої поразки в кар'єрі
    Світлина - DAZN

    Фахівець стверджує, що Теофімо міг нокаутувати Василя ще в першому поєдинку

    Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса, впевнений, що під час імовірного реваншу його сина і Василя Ломаченка Теофімо відправить українця в нокаут.

    «Якщо ми знову поб’ємося з Ломаченком, то відправимо його в нокаут. Цього разу він піде вперед і мій син його просто зламає. Ви бачили, що було в 12-му раунді. Теофімо міг зробити це і в восьмому раунді, і в дев'ятому, але вирішив не робити. Мені довелося його ледь не душити, щоб він увімкнув оберти, тому що Теофімо зберігав близько 20% ресурсів. Я попросив його не стримуватися в останньому раунді. Ви бачили, чим це закінчилося», - розповів Лопес-старший в інтерв'ю YouTube-каналі Johnny Faraće.

    Нагадаємо, в жовтні 2020 року Теофімо Лопес і Василь Ломаченко зустрілися в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Американець переміг одноголосним рішенням суддів. Українець втратив відразу три пояси. Після бою з'ясувалося, що Василь вийшов на бій з травмою плеча.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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