Тренер Теофімо Лопеса розповів, що буде з Ломаченком у бою-реванші

Фахівець стверджує, що Теофімо міг нокаутувати Василя ще в першому поєдинку

Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса, впевнений, що під час імовірного реваншу його сина і Василя Ломаченка Теофімо відправить українця в нокаут.

«Якщо ми знову поб’ємося з Ломаченком, то відправимо його в нокаут. Цього разу він піде вперед і мій син його просто зламає. Ви бачили, що було в 12-му раунді. Теофімо міг зробити це і в восьмому раунді, і в дев'ятому, але вирішив не робити. Мені довелося його ледь не душити, щоб він увімкнув оберти, тому що Теофімо зберігав близько 20% ресурсів. Я попросив його не стримуватися в останньому раунді. Ви бачили, чим це закінчилося», - розповів Лопес-старший в інтерв'ю YouTube-каналі Johnny Faraće.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Теофімо Лопес і Василь Ломаченко зустрілися в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Американець переміг одноголосним рішенням суддів. Українець втратив відразу три пояси. Після бою з'ясувалося, що Василь вийшов на бій з травмою плеча.