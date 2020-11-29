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    Призер Олімпіади-2016 сенсаційно нокаутував Даніеля Дюбуа у бою боксерів-супертяжів (відео)

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    Перемоги на 12 років старшого Джозефа Джойса над Даніелем Дюбуа не очікував ніхто - Призер Олімпіади-2016 сенсаційно нокаутував Даніеля Дюбуа у бою боксерів-супертяжів (відео)
    Перемоги на 12 років старшого Джозефа Джойса над Даніелем Дюбуа не очікував ніхто
    Світлина - theboxingsphere

    Бій завершився в десятому раунді

    У Лондоні (Великобританія) відбувся боксерський поєдинок в суперважкій вазі між 35-річним срібним призером Олімпіади 2016 року Джозефом Джойсом (11-0, 10 КО) і його непереможним 23-річним британським співвітчизником Даніелем Дюбуа (15-1, 14 КО).

    Бій був завершений сенсаційною перемогою Джойса нокаутом після відліку рефері поєдинку в 10-му раунді.

    На кону в цьому поєдинку стояло відразу п’ять поясів: чемпіона Європи за версією EBU, срібного чемпіона WBC, інтернаціонального чемпіона WBO, чемпіона Британії і Британської Співдружності.

    Цікаво, що Дюбуа на початку осені називали потенційним суперником українця Олександра Усика

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    Теги: бокс Даніель Дюбуа Джозеф Джойс
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