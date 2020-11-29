Призер Олімпіади-2016 сенсаційно нокаутував Даніеля Дюбуа у бою боксерів-супертяжів (відео)

Перемоги на 12 років старшого Джозефа Джойса над Даніелем Дюбуа не очікував ніхто

Бій завершився в десятому раунді

У Лондоні (Великобританія) відбувся боксерський поєдинок в суперважкій вазі між 35-річним срібним призером Олімпіади 2016 року Джозефом Джойсом (11-0, 10 КО) і його непереможним 23-річним британським співвітчизником Даніелем Дюбуа (15-1, 14 КО).

Бій був завершений сенсаційною перемогою Джойса нокаутом після відліку рефері поєдинку в 10-му раунді.

На кону в цьому поєдинку стояло відразу п’ять поясів: чемпіона Європи за версією EBU, срібного чемпіона WBC, інтернаціонального чемпіона WBO, чемпіона Британії і Британської Співдружності.

Цікаво, що Дюбуа на початку осені називали потенційним суперником українця Олександра Усика.