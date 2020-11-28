Український боксер Вихрист здобув найважчу перемогу в професійній кар’єрі (відео)

Віктор вперше переміг не нокаутом

У п’ятницю, 27 листопада, під час вечора боксу в французькому Нанті український боксер-супертяж Віктор Вихрист (5-0, 4 КО) здобув найважчу перемогу в професійній кар’єрі.

Вікто переміг поляка Каміла Соколовскі (10-20-2, 4 КО) в шестираундовому бою одноголосним рішенням суддів – 60:53, 60:53, 60:53.

Українець відправив суперника на канвас у третьому раунді, але не зміг довести справу до нокауту. Це його перша перемога в профі-боксі, яку він здобув не достроково.

Зауважимо, що Соколовскі свого часу, в 2014 році зустрічався з нині одним із нині топових супертяжів планети, британцем Ділліаном Вайтом. Тоді Каміл був нокаутований у третьому раунді.