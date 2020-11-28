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    Український боксер Вихрист здобув найважчу перемогу в професійній кар’єрі (відео)

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    Віктор Вихрист вперше пройшов весь шлях бою - Український боксер Вихрист здобув найважчу перемогу в професійній кар’єрі (відео)
    Віктор Вихрист вперше пройшов весь шлях бою
    Світлина із соцмереж

    Віктор вперше переміг не нокаутом

    У п’ятницю, 27 листопада, під час вечора боксу в французькому Нанті український боксер-супертяж Віктор Вихрист (5-0, 4 КО) здобув найважчу перемогу в професійній кар’єрі.

    Вікто переміг поляка Каміла Соколовскі (10-20-2, 4 КО) в шестираундовому бою одноголосним рішенням суддів – 60:53, 60:53, 60:53.

    Українець відправив суперника на канвас у третьому раунді, але не зміг довести справу до нокауту. Це його перша перемога в профі-боксі, яку він здобув не достроково.

    Зауважимо, що Соколовскі свого часу, в 2014 році зустрічався з нині одним із нині топових супертяжів планети, британцем Ділліаном Вайтом. Тоді Каміл був нокаутований у третьому раунді.  

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    Теги: бокс Ділліан Вайт Віктор Вихрист Каміл Соколовскі
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