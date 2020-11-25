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    Україна здобула 15 медалей на чемпіонаті Європи з боксу

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    Українська збірна може пишатися досягненнями у Будві - Україна здобула 15 медалей на чемпіонаті Європи з боксу
    Українська збірна може пишатися досягненнями у Будві
    Світлина - Федерація боксу України

    В активі наших бійців – три золота

    У чорногорській Будві завершився чемпіонат Європи з боксу серед молоді. Українська збірна здобула  три золоті, п’ять срібних і сім бронзових медалей. Це другий показник серед усіх країн-учасниць Євро-2020.

    Чемпіонами Європи стали Ілля Тогобицький у ваговій категорії до 75 кг, Микита Горбатенко (до 91 кг) та Юрій Захареєв (до 69 кг).

    Срібнло першості континенту здобули Роман Литвинов (до 52 кг), Василь Ткачук (понад 91 кг), Марина Стойко (до 64 кг), Анна Сезько (до 69 кг) та Яна Тараненко (до 81 кг).

    Бронза в активі Данила Дрижака (до 49 кг), Геннадія Масленникова (до 60 кг), Бозорбоя Матякубова (до 64 кг), Дениса Салабая (до 81 кг), Катерини Боднарчук (до 54 кг), Раїси Піскун (до 75 кг) та Вікторії Левчук (понад 81 кг).

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    Теги: чемпіонат Європи бокс Ілля Тогобицький Вікторія Левчук Микита Горбатенко Раїса Піскун Катерина Бондарчук Юрій Захареєв Денис Салабай Роман Литвинов Бозорбой Матякубов Василь Ткачук Геннадій Масленников Марина Стойко Данило Дрижак Анна Сезько Яна Тараненко
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