Україна здобула 15 медалей на чемпіонаті Європи з боксу

Українська збірна може пишатися досягненнями у Будві

В активі наших бійців – три золота

У чорногорській Будві завершився чемпіонат Європи з боксу серед молоді. Українська збірна здобула три золоті, п’ять срібних і сім бронзових медалей. Це другий показник серед усіх країн-учасниць Євро-2020.

Чемпіонами Європи стали Ілля Тогобицький у ваговій категорії до 75 кг, Микита Горбатенко (до 91 кг) та Юрій Захареєв (до 69 кг).

Срібнло першості континенту здобули Роман Литвинов (до 52 кг), Василь Ткачук (понад 91 кг), Марина Стойко (до 64 кг), Анна Сезько (до 69 кг) та Яна Тараненко (до 81 кг).

Бронза в активі Данила Дрижака (до 49 кг), Геннадія Масленникова (до 60 кг), Бозорбоя Матякубова (до 64 кг), Дениса Салабая (до 81 кг), Катерини Боднарчук (до 54 кг), Раїси Піскун (до 75 кг) та Вікторії Левчук (понад 81 кг).