Тренер «Ювентуса» Пірло не боїться звільнення після невдачі в протистоянні з «Порту»

Наставник «Старої Синьори» каже, що йому відвели на реконструкцію команди кілька років

Головний тренер «Ювентуса» Андреа Пірло заявив, що не боїться звільнення з команди після вильоту на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від «Порту».

«Мене запрошували в «Ювентус» для тривалої роботи над проектом, яка має зайняти кілька років, тому я не боюся можливого звільнення. Я незадоволений тим, як ми провели останній тиждень, звичайно, я б вважав за краще залишитися в Лізі чемпіонів. Тепер ми повинні попрацювати над поліпшенням деяких аспектів на тренуваннях, раніше у нас не було часу на це», - цитує Goal Пірло.

«Ювентус» програв «Порту» за підсумками двох матчів. Загальний рахунок - 4:4, але «Порту» вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів переважно голів на виїзді.

Чемпіон Італії невиразно провів перший тайм гри в Турині, проте дуже потужно виглядав у другому. Забив два голи, але все зіпсував гол «Порту» зі штрафного в екстра-таймі.

У Серії А «Ювентус» іде третім у турнірній таблиці, поступаючись лідируючому «Інтеру» 10 0чок. При цьому «Стара Синьора» має гру в запасі.