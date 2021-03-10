Де дивитися ПСЖ – «Барселона» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Каталонський клуб, вірогідно, залишить турнір, але спробує грюкнути дверима

У середу, 10 лютого, визначиться переможець у французько-іспанському протистоянні. Перший матч на полі каталонців парижани виграли з великим рахунком: на гол Мессі відповіли хет-триком Мбаппе та Кіна. Відіграти такий гандикап, та ще й на полі суперника, дуже важко навіть такій команді, як «Барселона». Гріє їм трохи душу відсутність Неймара. Але бразильця не було й у першому матчі в складі ПСЖ, а результат, як кажуть, на табло.

Втім, тренер «Барселони» Рональд Куман вірить у своїх гравців.

«Гра живе своїм життям. Вона залежить від того, як ми почнемо матч, скільки енергії докладемо, щоб ускладнити завдання суперника. Вона залежить від нашої ефективності. ПСЖ показав це в першому матчі. Але наша команда завжди створює моменти. Якщо ми будемо на піку ефективності, немає нічого неможливого, – сказав Куман сайту УЄФА. – У нас був хороший відрізок в першому матчі. Потім перемога над «Севільєю» в Кубку Іспанії надала нам впевненості. «Барса» в кожному матчі грає на перемогу. Сподіваюся, ми зможемо попсувати їм нерви».

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно на передматчевій прес-конференції заявив, що його команда буде грати тільки на перемогу.

«У футболі головне – це зберігати оптимізм і наповнювати їм інших. На нас чекає матч, який зажадає від нас максимальної зосередженості. Можливо, навіть більше, ніж в Барселоні. Ми повинні атакувати і виграти. З цим ми готувалися до матчу, це ми сказали самі собі», – сказав Почеттіно.

В прямому ефірі гру покажуть телеканал «Футбол 2» та медіасервіс MEGOGO. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.