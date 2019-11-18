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    Кріштіану Роналду вибачиться перед футболістами «Ювентуса»

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    Кріштіану Роналду - Кріштіану Роналду вибачиться перед футболістами «Ювентуса»
    Кріштіану Роналду
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    Зірковий форвард запросив на вечерю весь склад команди

    Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду запросив на вечерю весь склад «Ювентуса». Футболіст має намір вибачитися перед одноклубниками за поведінку в кількох останніх поєдинках, інформує La Repubblica.

    Португалець демонстрував незгоду з тренером команди Мауріціо Саррі, який міняв його в поєдинках Ліги чемпіонів проти «Локомотива» та чемпіонату Італії проти «Мілану».

    У матчі проти «Мілану» Роналду після заміни не потиснув руку тренеру, пішов одразу до роздягальні, а потім залишив стадіон, не дочекавшись кінця поєдинку.

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