«Порту» створив сенсацію, вибивши «Ювентус» з Ліги чемпіонів

Чемпіон Португалії забив зумів програти з потрібним рахунком у Турині

Справжня драма була розіграна в Італії у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Після поразки в Португалії з рахунком 1:2 «Старій Синьорі» потрібно було якнайбільше забивати на своєму полі. Ситуацію для команди Андреа Пірло ускладнив Сержіо Олівейра, котрий забив до перерви. Зазначимо, що «Порту» грав краще, проте в другому таймі «Ювентус» перебудувався і заволодів ініціативою. Посприяв цьому форвард «Порту» Мехді Теремі. На рівному місті він отримав червону картку й залишив команду в меншості. На той момент рахунок вже був 1:1. Це постарався Федеріко К’єза. Форвард збірної Італії забив і вдруге, замкнувши навісну передачу з флангу.

«Ювентус» щодуху побіг уперед, і в кінці основного часу мав виривати перемогу. Гол Альваро Морати арбітр не зарахував, а Хуан Куадрадо влучив у поперечину.

В екстра-таймах трилер продовжився. В одній з контратак гості отримали право на штрафний удар і Сержіо Олівейра влучив у самісінький кут. Йшла 115 хвилини. На порятунок «Ювентусу» залишалося 5 хвили. Але забивати потрібно було двічі. І француз Адрієн Рабьо за дві хвилини зрівнює рахунок. Міг «Юве» вирвати перемогу, нагоди були слушні, проте португальці лягали кістками. І свого досягли. Хоч і поступилися 3:2, проте за рахунок двох голів на виізді пройшли до чвертьфіналу.