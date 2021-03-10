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    Дортмундська «Боруссія» з боями вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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    Елінг Холанд найшвидше за всіх забив 20 голів в Лізі чемпіонів - Дортмундська «Боруссія» з боями вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
    Елінг Холанд найшвидше за всіх забив 20 голів в Лізі чемпіонів
    фото з вільних джерел

    Для сенсації «Севільї» не вистачило одного гола

    Норвезький нападник дортмундської «Боруссії» Ерлінг Холанд став справжньою знахідкою для клубу. Стільки, скільки забиває голів він, у поточному розіграші не забиває ніхто. На його рахунку вже 10 м’ячів у турнірі і він є найкращим бомбардиром. Чотири голи з п’яти він забив «Севільї». Два в гостях і два на своєму полі. Завдяки йому в основному «джмелі» й подолали іспанський бар’єр.

    В Іспанії «Боруссія» перемогла – 2:3, тож удома могла спокійно довести двоматчеву дуель до загальної перемоги. Але німецький клуб вибрав іншу тактику. Господарі за нагоди сміливо йшли вперед і до перерви Холанд відкрив рахунок. У другому таймі ударом з пенальті він його подвоїв, що помітно заспокоїло «джмелів». А «Севільї» не було чого втрачати і футболісти ледве не створили диво. Юссеф Ен-Насірі також реалізував пенальті, а вже в компенсований час він же зумів зрівняти рахунок. Підсумковий результат підвісився на волосині і, якщо б було більше часу, то «Севілья» могла перевести гру в додаткові тайми. А так вона залишає турнір, справивши гарне враження своєю грою. Статистика каже, що гості майже вдвічі більше завдали ударів по воротах суперників, частіше володіли м’ячем ы подали вісім кутових проти одного у господарів. Далі йде «Боруссія», яка стала першим чвертьфіналістом.

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      Теги: Ліга чемпіонів ФК Боруссія (Дортмунд) ФК «Севілья»
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