«З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії

Команді Суомі не додала наснаги навіть палка підтримка українських вболівальників

Збірна Фінляндії, яка в першому турі Євро-2020 сенсаційно здолала Данію, в другому турі поступилася росіянам з рахунком 0:1. Не допомогла команда Суомі і підтримка українців, які щиро бажали їй перемоги.

Також жартівники з мережі згадували про події Зимової війни 1939-1940 років, коли Фінляндія змогла дати гідну відсіч радянському вторгненню.

Нагадаємо, що тепер у Фінляндії і Росії по 3 очки. В другому турі в цій групі також зустрінуться Бельгія і Данія.

Сьогодні, 17 червня, свій другий матч також проведе і збірна України.

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