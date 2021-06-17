  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії

    Команді Суомі не додала наснаги навіть палка підтримка українських вболівальників

    Збірна Фінляндії, яка в першому турі Євро-2020 сенсаційно здолала Данію, в другому турі поступилася росіянам з рахунком 0:1. Не допомогла команда Суомі і підтримка українців, які щиро бажали їй перемоги.

    Також жартівники з мережі згадували про події Зимової війни 1939-1940 років, коли Фінляндія змогла дати гідну відсіч радянському вторгненню.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії

    Нагадаємо, що тепер у Фінляндії і Росії по 3 очки. В другому турі в цій групі також зустрінуться Бельгія і Данія.

    Сьогодні, 17 червня, свій другий матч також проведе і збірна України.

    Читайте також:
    Теги: Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Фінляндія Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії