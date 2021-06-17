«З дитинства за Фінляндію»: як українці за допомогою кумедних фотожаб вболівали проти Росії
Команді Суомі не додала наснаги навіть палка підтримка українських вболівальників
Збірна Фінляндії, яка в першому турі Євро-2020 сенсаційно здолала Данію, в другому турі поступилася росіянам з рахунком 0:1. Не допомогла команда Суомі і підтримка українців, які щиро бажали їй перемоги.
Також жартівники з мережі згадували про події Зимової війни 1939-1940 років, коли Фінляндія змогла дати гідну відсіч радянському вторгненню.
Нагадаємо, що тепер у Фінляндії і Росії по 3 очки. В другому турі в цій групі також зустрінуться Бельгія і Данія.
Сьогодні, 17 червня, свій другий матч також проведе і збірна України.