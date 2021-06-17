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    Визначився перший учасник плей-оф чемпіонату Європи

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    Визначився перший учасник плей-оф чемпіонату Європи
    Фото з відкритих джерел

    Збірна Італії перемогла Швейцарію і вийшла до 1/8 фіналу

    У матчі 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи збірна Італії зустрічалася зі швейцарцями. Гра пройшла на стадіоні «Олімпіко» в Римі і завершилася перемогою італійської команди з рахунком 3:0.

    На 26-й хвилині зустрічі півзахисник збірної Італії Мануель Локателлі відкрив рахунок. Результативну передачу віддав італійський нападник Доменіко Берарді. На 52-й хвилині матчу Локателлі оформив дубль і зміцнив перевагу італійської збірної в рахунку. Третій гол у кінцівці зустрічі забив нападник Чіро Іммобіле.

    Збірна Італії набрала 6 очок, піднялася на 1-е місце в турнірній таблиці групи А і достроково вийшла в плей-оф Євро-2020. Італійці стали першою збірною, яка пробилася в 1/8 фіналу турніру. Швейцарія (1 очко) займає 3-е місце.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Визначився перший учасник плей-оф чемпіонату Європи