Вельс практично забезпечив вихід до плей-оф Євро-2020

Вельс переміг Туреччину і нижче третього місця в групі А не опуститься

В групі А збірна Вельсу взяла гору над Туреччиною і після двох турів з чотирма очками очолює турнірну таблицю. У цьому квартеті виступають також команди Італії та Швейцарії.

Вельс потужно провів гру другого туру. До перерви змарнував нагоду відзначитися Арон Ремсі. Згодом арбітр пробачив турецькому захиснику гру рукою у штрафному майданчику і не призначив пенальті. 11-метровий валлійці пробивали вже після перерви, проте Гарет Бейл так розхвилювався, що не влучив у ворота. На той момент рахунок вже був відкритий. Найкращий у матчі Ремсі скористався відмінною передачею Бейла за кілька хвилин до перервиі з третьої спроби пробив воротаря.

У другому таймі валлійці мали ще одну, крім пенальті, чудову нагоду відзначитися. Змарнували її і дали шанс на порятунок Туреччині. Ті також двічі схибили в завершальній стадії атаки. А коли пішли ва-банк, Бейл знову шикарною передачею вивів парнера на ударну позицію Коннора Робертса і той встановив остаточний рахунок - 2:0.

У Вельса чотири очки після двох матчів, у Туреччини - 0.

В першому турі Італія здолала Туреччину, а Швейцарія розписала мирову з валлійцями.