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    Вельс практично забезпечив вихід до плей-оф Євро-2020

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    Гарет Бейл не зміг влучити у ворота з пенальті - Вельс практично забезпечив вихід до плей-оф Євро-2020
    Гарет Бейл не зміг влучити у ворота з пенальті
    ото з відкритих джерел

    Вельс переміг Туреччину і нижче третього місця в групі А не опуститься

    В групі А збірна Вельсу взяла гору над Туреччиною і після двох турів з чотирма очками очолює турнірну таблицю. У цьому квартеті виступають також команди Італії та Швейцарії.

    Вельс потужно провів гру другого туру. До перерви змарнував нагоду відзначитися Арон Ремсі. Згодом арбітр пробачив турецькому захиснику гру рукою у штрафному майданчику і не призначив пенальті. 11-метровий валлійці пробивали вже після перерви, проте Гарет Бейл так розхвилювався, що не влучив у ворота. На той момент рахунок вже був відкритий. Найкращий у матчі Ремсі скористався відмінною передачею Бейла за кілька хвилин до перервиі з третьої спроби пробив воротаря.

    У другому таймі валлійці мали ще одну, крім пенальті, чудову нагоду відзначитися. Змарнували її і дали шанс на порятунок Туреччині. Ті також двічі схибили в завершальній стадії атаки. А коли пішли ва-банк, Бейл знову шикарною передачею вивів парнера на ударну позицію Коннора Робертса і той встановив остаточний рахунок - 2:0.

    У Вельса чотири очки після двох матчів, у Туреччини - 0.

    В першому турі Італія здолала Туреччину, а Швейцарія розписала мирову з валлійцями.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Вельс практично забезпечив вихід до плей-оф Євро-2020