Тренер збірної України з біатлону – про те, хто й у яких гонках виступатиме на чемпіонаті світу



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Юрай Санітра каже, що команда готова майже ідеально Biathlon.com.ua

Юрай Санітра приблизний план дій уже окреслив

Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра поділився враженнями від підготовки до чемпіонату світу та розповів про кадрові рішення на перші гонки в Антерсельві (Італія).

«Після стартів у січні на Кубках світу треба було відновитися, каже тренер у коментарі UA:Біатлон. – Відпрацювали базові тренування під час першої половини збору в Обертіляйху (Австрія). Пізніше концентрувалися на тому, щоб виправити деякі моменти, і хлопці на 100% відсотків були готові до світової першості. Мені сподобалося, що були хороші умови, ми відпрацювали усе по програмі. Переїхали в Антерсельву із хорошим настроєм та впевненістю в тому, що ця робота дозволить добре почуватися на чемпіонаті світу».

Про кадрові рішення на чемпіонат світу

- Наразі можу сказати, що всі готові на повну. Треба дочекатися першого старту і побачити, наскільки нам вдалася підготовка. Боротимемося за те, щоб старт вийшов вдалим, як ми того хочемо. На змішану естафету, як я вже раніше казав, поставимо найсильніших – Артема Приму та Дмитра Підручного. Тепер із тренерами жіночої збірної треба визначитися стосовно дівчат. Думаю, варто виставити найсильніших. Це чемпіонат світу і тут не потрібно виробляти якусь тактику для підготовки на наступні старти.

Сьогодні до команди долучиться Руслан Ткаленко. Хочу мати на чемпіонаті світу більше спортсменів, щоб обрати найкращих на класичну естафету 22 лютого. По складу на гонки будемо визначатися завтра, щоб усі вже розуміли, хто стартуватиме у спринті. Думаю, Богдан Цимбал спринтерську гонку бігтиме стовідсотково.

Про умови в Антерсельві

- Це місце зі специфічним стадіоном і трасою. Усім нашим спортсменам підходять такі умови. Але на чемпіонаті світу діють інші «правила», тому не хочу робити прогнози стосовно результатів. Переконаний – в Антерсенльві дуже важливо, щоб умови для всіх стартових груп були однаково хорошими. Тоді всі зможуть показати свій оптимальний результат. 10 лютого після обіду ми каталися на лижах, знайомилися зі стадіоном та цьогорічними умовами. Вогневий рубіж ще не відкритий для тренувань. Завтра проведемо першу пристрілку.

Чемпіонат світу з біатлону стартує 13 лютого.



