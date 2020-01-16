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    Український біатлоніст Артем Прима показав найкращий результат у кар’єрі

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    Тренер Юрай Санітра допоміг Артемові Примі досягти кар'єрного максимуму - Український біатлоніст Артем Прима показав найкращий результат у кар’єрі
    Тренер Юрай Санітра допоміг Артемові Примі досягти кар'єрного максимуму
    Instagram Артема Прими

    У десятці фінішував також Дмитро Підручний

    У німецькому Рупольдинґу завершилася спринтерська гонка серед чоловіків у рамках п’ятого етапу Кубка світу з біатлону.

    Її переможцем став лідер загального заліку Мартен Фуркад, який за відсутності норвежця Йоганнеса Бьо, котрий готується до чемпіонату світу, здобув третю перемогу поспіль. Загалом для Мартена ця перемога вже 80-та в кар’єрі. Більше лише в легендарного норвежця Уле Ейнара Бйорндалена – 95.

    Друге місце сьогодні посів інший француз Кентен Фійон-Майє. Третю позицію посів німець Бенедикт Долль.

    Несподівано вдало виступили українські біатлоністи. Найкращого результату в кар’єрі у рамках Кубка світу досяг Артем Прима, який чисто відстрілявся і при непоганій швидкості фінішував восьмим.

    Десяте місце теж із чистою стрільбою посів Дмитро Підручний.

    Сергій Семенов і Антон Дудченко, які теж уникнули промахів, ходою навпаки не вразили і стали 36-м і 37-м відповідно. А ось Богдан Цимбал з двома неточними пострілами став 85-м і в число 60-ти учасників гонки переслідування не потрапив.

    Завтра, 17 січня, о 15:30 за київським часом стартує класична жіноча естафета.

     Читайте також: Українки провалили спринт на етапі Кубка світу з біатлону
    біатлон Кубок світу Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Бенедикт Долль Кентен Фійон-Майє Мартен Фуркад Антон Дудченко Богдан Цимбал Уле Ейнар Бйорндален
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