Біатлоністка Віта Семеренко вважає, що в нинішньому стані їй робити на чемпіонаті світу нічого



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Віта Семеренко сильно збентежена НОК України

Наразі сестри-чемпіонки у сезоні-2019/2020 не вражають

Біатлоністка Віта Семеренко стала однією з найкращих з українок за якістю стрільби у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдинґу (Німеччина). Проте майже півтори хвилини відставання на лижні від переможниці Тіріл Екгофф з Норвегії відкинули українську біатлоністку на підсумкове 34-те місце. У мікст-зоні спортсменка прокоментувала цей результат.

«Підхід до стрільбища оманливий, - каже Віта в коментарі UA:Біатлон. – Начебто все легко, але там рівнина – по другій зоні не поїдеш, щоб скинути пару ударів пульсу. Дистанцію доводиться долати на високому. Напевно, через це і промахи.

Є над чим подумати, зокрема стосовно ходу. На першому колі лижі їхали чудово. Далі через кригу на трасі з кожним метром дистанції втрачалося мастило. Але, вважаю, що тут проблема не в лижах. Ймовірно, є якийсь спад. Сама не можу зрозуміти. Налаштовуємося як слід на гонку, а в підсумку знову отримуємо по дві хвилини ходом і думаємо, чому так, адже влітку було все добре. Щойно зима – одразу проблеми з ходом.

Будемо серйозно готуватися з сестрою Валентиною до чемпіонату світу, бо з такою швидкістю, як зараз, робити нам там нічого».

Завтра, 17 січня, о 15:30 за київським часом сестри Семеренко вочевидь представлятимуть Україну в класичній жіночій естафеті.