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    Чемпіонат світу з біатлону 2020: Розклад телетрансляцій

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    Вболіваймо за своїх - Чемпіонат світу з біатлону 2020: Розклад телетрансляцій
    Вболіваймо за своїх
    IBU

    Плануйте свій день з урахуванням біатлонного Мундіалю

    Вже 13 лютого у італійський Антерсельві (Південний Тіроль) стартує  Чемпіонат світу з біатлону. Україна буде представлена на ньому потужним десантом, що декларує боротьбу медалі.

    В Україні біатлонний Мундіаль покаже «UA:Перший» - це нова назва УТ-1.

    ЧС-2020 - розклад телевезійних трансляцій:

    • 13.02.2020 - 15:45 - Змішана естафета
    • 14.02.2020 - 15:45 - Спринт, жінки
    • 15.02.2020 - 15:45 - Спринт, чоловіки
    • 16.02.2020 - 14:00 - Гонка переслідування, жінки
    • 16.02.2020 - 16:15 - Гонка переслідування, чоловіки
    • 18.02.2020 - 15:15 - Індивідуальна гонка, жінки
    • 19.02.2020 - 15:15 - Індивідуальна гонка, чоловіки
    • 20.02.2020 - 16:15 - Одиночна змішана естафета
    • 22.02.2020 - 12:45 - Естафета, жінки
    • 22.02.2020 - 15:45 - Естафета, чоловіки
    • 23.02.2020 - 13:45 - Мас-старт, жінки
    • 23.02.2020 - 16:20 - Мас-старт, чоловіки

    Джерело: Главком СПОРТ

    телебачення біатлон UA:Перший
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