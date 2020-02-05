Чемпіонат світу з біатлону 2020: Розклад телетрансляцій
Вболіваймо за своїх
IBU
Плануйте свій день з урахуванням біатлонного Мундіалю
Вже 13 лютого у італійський Антерсельві (Південний Тіроль) стартує Чемпіонат світу з біатлону. Україна буде представлена на ньому потужним десантом, що декларує боротьбу медалі.
В Україні біатлонний Мундіаль покаже «UA:Перший» - це нова назва УТ-1.
ЧС-2020 - розклад телевезійних трансляцій:
- 13.02.2020 - 15:45 - Змішана естафета
- 14.02.2020 - 15:45 - Спринт, жінки
- 15.02.2020 - 15:45 - Спринт, чоловіки
- 16.02.2020 - 14:00 - Гонка переслідування, жінки
- 16.02.2020 - 16:15 - Гонка переслідування, чоловіки
- 18.02.2020 - 15:15 - Індивідуальна гонка, жінки
- 19.02.2020 - 15:15 - Індивідуальна гонка, чоловіки
- 20.02.2020 - 16:15 - Одиночна змішана естафета
- 22.02.2020 - 12:45 - Естафета, жінки
- 22.02.2020 - 15:45 - Естафета, чоловіки
- 23.02.2020 - 13:45 - Мас-старт, жінки
- 23.02.2020 - 16:20 - Мас-старт, чоловіки
Джерело: Главком СПОРТ