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    Українки провалили спринт на етапі Кубка світу з біатлону

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    на початку року норвежка Тіріл Екгофф просто нестримна - Українки провалили спринт на етапі Кубка світу з біатлону
    на початку року норвежка Тіріл Екгофф просто нестримна
    Instagram Тіріл Екгофф

    Наші біатлетки недосконало стріляли, але ще гірше бігли

    У Рупольдинґу (Німеччина) стартував п’ятий етап кубка світу з біатлону.

    Першими нагороди розіграли жінки у спринтерській гонці. Переможницею стала норвежка Тіріл Екгофф, яка на обох вогневих рубежах стріляла чисто і в підсумку випередила шведку Ганну Еберґ, яка прийшла другою, на 29,7 секунди. То за умови, що олімпійська чемпіонка, як і італійка Доротея Вірер, яка стала третьою з відставанням 36,8 секунди, теж стріляли чисто.

    Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка схибила лише одного разу та фінішувала 29-ю з відставанням від переможниці в хвилину і 41 секунду.

    Результати інших наших біатлоністок ще більш провальні: Віта Семеренко – 34-та (один промах), Олена Підгрушна – 40-ва (3), Валентина Семеренко – 58-ма (3), Дарина Блашко – 67-ма (1).

    Завтра, 16 січня, о 16:30 за київським часом спринтерську гонку в Рупольдинґу проведуть чоловіки.

     Читайте також: Сестри Семеренко і Юлія Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу з біатлону
    біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Тіріл Екгофф Доротея Вірер Ганна Еберґ Дарина Блашко
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