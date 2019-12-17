Тренер збірної України з біатлону визначив склад на третій етап Кубка світу



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Юрай Санітра впевнений лише в Дмитрі Підручному Biathlon.com.ua

Зміни Юрай Санітра планує в новому році

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра оцінив виступи підопічних в естафеті другого етапу Кубка світу в Гохфільцені (Австрія). Українська команда посіла там 11-е місце.

«Естафета показала, над чим потрібно працювати. Зараз на сто відсотків упевнений, що Підручний повинен бути на фініші, а по інших спортсменах – потрібно подумати. Треба задіяти біатлоністів з Кубка IBU. Так ми остаточно визначимося з остаточним складом естафети.

Якщо порівнювати з минулорічним етапом у Гохфільцені, зараз ми виступили краще, але є над чим працювати. Немає необхідної впевненості в стрільбі. У хорошій формі Дмитро Підручний. Антон Дудченко показав тут хороший старт. Далі у Франції будуть тільки лише особисті гонки, де ми поборемося за хороші результати. А вже в новому році будемо спокійно готуватися до чемпіонату світу.

На наступному етапі виступимо тим же складом. Упевнений на сто відсотків, в січні заміню одного або двох спортсменів», - цитує Санітру Biathlon.com.ua.

Етап в Ансі (Франція) відбудеться з 19 по 22 грудня.

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