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    Тренер збірної України з біатлону визначив склад на третій етап Кубка світу

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    Юрай Санітра впевнений лише в Дмитрі Підручному - Тренер збірної України з біатлону визначив склад на третій етап Кубка світу
    Юрай Санітра впевнений лише в Дмитрі Підручному
    Biathlon.com.ua

    Зміни Юрай Санітра планує в новому році

    Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра оцінив виступи підопічних в естафеті другого етапу Кубка світу в Гохфільцені (Австрія). Українська команда посіла там 11-е місце.

    «Естафета показала, над чим потрібно працювати. Зараз на сто відсотків упевнений, що Підручний повинен бути на фініші, а по інших спортсменах – потрібно подумати. Треба задіяти біатлоністів з Кубка IBU. Так ми остаточно визначимося з остаточним складом естафети.

    Якщо порівнювати з минулорічним етапом у Гохфільцені, зараз ми виступили краще, але є над чим працювати. Немає необхідної впевненості в стрільбі. У хорошій формі Дмитро Підручний. Антон Дудченко показав тут хороший старт. Далі у Франції будуть тільки лише особисті гонки, де ми поборемося за хороші результати. А вже в новому році будемо спокійно готуватися до чемпіонату світу.

    На наступному етапі виступимо тим же складом. Упевнений на сто відсотків, в січні заміню одного або двох спортсменів», - цитує Санітру Biathlon.com.ua.

    Етап в Ансі (Франція) відбудеться з 19 по 22 грудня.

     Читайте також: Чемпіон світу Підручний фінішував у десятці спринтерської гонки Кубка світу
    біатлон Кубок світу Дмитро Підручний Юрай Санітра Антон Дудченко
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