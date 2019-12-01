Українка Віта Семеренко фінішувала в топ-10 спринту в Естерсунді



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Віта Семеренко ua.news

У шведському Естерсунді стартував новий сезон Кубка світу з біатлону

У шведському Естерсунді триває перший етап нового сезону Кубка світу з біатлону.

У жіночому спринті українка Віта Семеренко фінішувала з одним промахом десятою.

Валя Семеренко також з одним хибним пострілом на підсумковому 24-му місці.

У першій гонці за Україну колишня білоруска Дар’я Блашко стала 42-ю. Анастасія Меркушина 49-та з двома промахами. Стільки ж хибних пострілів та підсумкове 66-те місце у колишньої росіянки Надії Бєлкіної.

Раніше відбулася спринтерська гонка в чоловіків. Наші біатлоністи також фінішували поза п’єдесталом.

Наступною в жінок відбудеться 5 грудня індивідуальна гонка.