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    Українка Віта Семеренко фінішувала в топ-10 спринту в Естерсунді

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    Віта Семеренко - Українка Віта Семеренко фінішувала в топ-10 спринту в Естерсунді
    Віта Семеренко
    ua.news

    У шведському Естерсунді стартував новий сезон Кубка світу з біатлону

    У шведському Естерсунді триває перший етап нового сезону Кубка світу з біатлону.

    У жіночому спринті українка Віта Семеренко фінішувала з одним промахом десятою.

    Валя Семеренко також з одним хибним пострілом на підсумковому 24-му місці.

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    У першій гонці за Україну колишня білоруска Дар’я Блашко стала 42-ю. Анастасія Меркушина 49-та з двома промахами. Стільки ж хибних пострілів та підсумкове 66-те місце у колишньої росіянки Надії Бєлкіної.

    Раніше відбулася спринтерська гонка в чоловіків. Наші біатлоністи також фінішували поза п’єдесталом.

    Наступною в жінок відбудеться 5 грудня індивідуальна гонка.  

    біатлон Кубок світу Валентина Семеренко Віта Семеренко
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