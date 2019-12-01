Українські біатлоністи поза п’єдесталом у спринті в Естерсунді



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Артем Прима Твіттер

У шведському Естерсунді стартував перший етап нового сезону Кубка світу

Українські біатлоністи без нагород стартували в першій гонці першого етапу нового сезону Кубка світу. У спринті серед чоловіків у шведському Естерсунді найкращий серед наших спортсменів Артем Прима фінішував 34-м з двома промахами.

Руслан Ткаленко став 46-м, а Антон Дудченко – 51-м. У обох по два промахи.

Тарас Лисюк лише з одним хибним пострілом дістався фінішу з 53-м результатом.

Минулорічний чемпіон світу в Естерсунді Дмитро Підручний припустився аж чотирьох промахів і фінішував 64-м. Після гонки наш спортсмен зізнався, що починає сезон не в найкращих кондиціях, відчуває біль в спині, який завадив йому продемонструвати кращий результат.

Перемогу в чоловічому спринті здобув норвежець Йоханнес Бо. Другим став його брат Тар’є Бо. На третьому місці росіянин Матвєй Єлісєєв.

Наступною в чоловіків 4 грудня відбудеться індивідуальна гонка.