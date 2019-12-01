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    Українські біатлоністи поза п’єдесталом у спринті в Естерсунді

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    Артем Прима - Українські біатлоністи поза п’єдесталом у спринті в Естерсунді
    Артем Прима
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    У шведському Естерсунді стартував перший етап нового сезону Кубка світу

    Українські біатлоністи без нагород стартували в першій гонці першого етапу нового сезону Кубка світу. У спринті серед чоловіків у шведському Естерсунді найкращий серед наших спортсменів Артем Прима фінішував 34-м з двома промахами.

    Руслан Ткаленко став 46-м, а Антон Дудченко – 51-м. У обох по два промахи.

    Тарас Лисюк лише з одним хибним пострілом дістався фінішу з 53-м результатом.

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    Минулорічний чемпіон світу в Естерсунді Дмитро Підручний припустився аж чотирьох промахів і фінішував 64-м. Після гонки наш спортсмен зізнався, що починає сезон не в найкращих кондиціях, відчуває біль в спині, який завадив йому продемонструвати кращий результат.

    Перемогу в чоловічому спринті здобув норвежець Йоханнес Бо. Другим став його брат Тар’є Бо. На третьому місці росіянин Матвєй Єлісєєв.

    Наступною в чоловіків 4 грудня відбудеться індивідуальна гонка.

    біатлон Кубок світу Артем Прима Дмитро Підручний
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