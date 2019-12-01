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    Дмитро Підручний про виступ у спринті на Кубку світу: Біль заважав мені на другій стрільбі

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    У стрільбі Підручний&nbsp;<span>припустився чотирьох промахів</span> - Дмитро Підручний про виступ у спринті на Кубку світу: Біль заважав мені на другій стрільбі
    У стрільбі Підручний припустився чотирьох промахів

    Капітан збірної України вийшов на старт, попри проблеми зі здоров’ям

    Українські чоловіки невдало виступили у спринті на І етапі Кубка світу з біатлону, що триває зараз в шведському Естерсунді. Не допоміг і вихід на старт лідера української команди, чемпіона світу Дмитра Підручного який нагадаємо пропустив вчорашню естафету через проблему зі спиною. Сьогодні Дмитро фінішував 64-м, як зізнався спортсмен в інтерв’ю «UA: Перший» - показати результат знов завадив біль.

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    «Хотів би бачити себе в кращому стані. Травма спини відчувалася, був не в найкращих кондиціях. Через неї не вийшло показати хороший темп по трасі. На другому колі біль почав сильно відчуватися, він же завадив і на другій стрільбі. Подумаємо, що можна виправити, щоб поліпшити і фізичний стан, і стрільбу. Будемо продовжувати працювати з докторами і масажистами, щоб позбавиться від цієї болячки », - сказав Підручний

    біатлон Дмитро Підручний
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