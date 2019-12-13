Чемпіон світу Підручний фінішував у десятці спринтерської гонки Кубка світу



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Дмитро Підручний у цьому сезоні вже вдруге потрапив у десятку найсильніших Zaxid.net

Виграв перегони норвежець Йоганнес Бьо

В австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

Виграв перегони норвежець Йоганнес Бьо. Він допустив один промах і випередив на фініші на 7,8 секунди француза Сімона Дестьйо, котрий теж не розбив однієї з десяти мішеней.

Третім став росіянин Алєксандр Лоґінов – 14,6 секунд відставання при відсутності промахів.

Найкращим серед українців став чинний чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний. Він зробив один неточний постріл і фінішував дев’ятим з відставанням від переможця в 37,6 секунди.

Приємно здивував 23-річний дебютант етапів Кубка світу Антон Дудченко з Сумщини. За відсутності промахів Антон програв Бьо-молодшому хвилину і 16 секунд і став 28-м.

Досвідчений Артем Прима з трьома промахами замкнув перших 60 і відповідно побіжить у гонці переслідування.

Руслан Ткаленко (три промахи) став 68-м, Артем Тищенко (2) – 76-м).

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