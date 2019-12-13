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    Чемпіон світу Підручний фінішував у десятці спринтерської гонки Кубка світу

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    Дмитро Підручний у цьому сезоні вже вдруге потрапив у десятку найсильніших - Чемпіон світу Підручний фінішував у десятці спринтерської гонки Кубка світу
    Дмитро Підручний у цьому сезоні вже вдруге потрапив у десятку найсильніших
    Zaxid.net

    Виграв перегони норвежець Йоганнес Бьо

    В австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

    Виграв перегони норвежець Йоганнес Бьо. Він допустив один промах і випередив на фініші на 7,8 секунди француза Сімона Дестьйо, котрий теж не розбив однієї з десяти мішеней.

    Третім став росіянин Алєксандр Лоґінов – 14,6 секунд відставання при відсутності промахів.

    Найкращим серед українців став чинний чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний. Він зробив один неточний постріл і фінішував дев’ятим з відставанням від переможця в 37,6 секунди.

    Приємно здивував 23-річний дебютант етапів Кубка світу Антон Дудченко з Сумщини. За відсутності промахів Антон програв Бьо-молодшому хвилину і 16 секунд і став 28-м.

    Досвідчений Артем Прима з трьома промахами замкнув перших 60 і відповідно побіжить у гонці переслідування.

    Руслан Ткаленко (три промахи) став 68-м, Артем Тищенко (2) – 76-м).

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    біатлон Кубок світу Артем Прима Дмитро Підручний Руслан Ткаленко Артем Тищенко Алєксандр Лоґінов Антон Дудченко Йоганнес Бьо Сімон Дестьйо
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