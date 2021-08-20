Тренер «Зорі» Скрипник сподівається на реванш після розгрому в Лізі Європи

Наставник луганського клубу сподівається, що Фортуна посміхнеться його команді

Поразка з рахунком 0:3 в першому матчі плей-оф ліги Європи від «Рапіда» звела шанси «Зорі» пробитися до групового турніру до мінімуму. Втім, тренер команди Віктор Скрипник вважає, що у футболі все можливо.

«Дуже неприємний для нас рахунок. Реалізація моментів у нас і суперника була абсолютно різною, я вважаю, що ми заслужили забити пару голів, – наводить слова Скрипника сайт луганського клубу. – За тиждень у повторній грі ми будемо докладати всіх можливих зусиль і пробувати різні комбінації. Будемо сподіватися, що шанси, якими ми не скористалися в Австрії, на наступному тижні примножаться і фортуна нам посміхнеться, а ми для цього зробимо все можливе.

Було створено багато моментів і навіть в рази більше, ніж в звичайних іграх. Але футбол тим і прекрасний, що передбачити результат матчу не можна, все вирішується на полі».

В разі невдачі «Зорі» в двобої з віденським «Рапідом» українська команда перейде до групового турніру Ліги конференцій.

Гра-відповідь «Зоря» – «Рапід» відбудеться в Запоріжжі 26 серпня.