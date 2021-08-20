Ярмоленко звернувся до Шевченка в соцмережах

Футболіст подякував тренеру на плідну співпрацю в збірній України

Нападник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко звернувся до Андрія Шевченка, який прийняв рішення залишити посаду головного тренера збірної України.

«Мені дуже приємно згадувати останні 5 років, які ми провели разом з Андрієм Шевченком в збірній України. Цей шлях став для всієї країни яскравим святом футболу топ-рівня. Всього, що ми досягли як гравці і як збірна, неможливо було б досягти без натхнення, зарядженості та віри в наш успіх. Як команда ми пройшли дуже серйозну школу. Я щиро дякую Андрія Шевченка за повагу, довіру і відданість футболу», – написав Ярмоленко.

Місце Андрія Шевченка в збірній України зайняв Олександр Петраков.

На минулому тижні «Вест Гем» в першому турі англійської Прем'єр-ліги обіграв «Ньюкасл» з рахунком 4:2. Ярмоленко вийшов на заміну на 90-й хвилині матчу.