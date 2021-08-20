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    Ярмоленко звернувся до Шевченка в соцмережах

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    Андрій Ярмоленко подякував Андрію Шевченку за співпрацю - Ярмоленко звернувся до Шевченка в соцмережах
    Андрій Ярмоленко подякував Андрію Шевченку за співпрацю
    Фото з відкритих джерел

    Футболіст подякував тренеру на плідну співпрацю в збірній України

    Нападник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко звернувся до Андрія Шевченка, який прийняв рішення залишити посаду головного тренера збірної України.

    «Мені дуже приємно згадувати останні 5 років, які ми провели разом з Андрієм Шевченком в збірній України. Цей шлях став для всієї країни яскравим святом футболу топ-рівня. Всього, що ми досягли як гравці і як збірна, неможливо було б досягти без натхнення, зарядженості та віри в наш успіх. Як команда ми пройшли дуже серйозну школу. Я щиро дякую Андрія Шевченка за повагу, довіру і відданість футболу», – написав Ярмоленко.

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    Місце Андрія Шевченка в збірній України зайняв Олександр Петраков.

    На минулому тижні «Вест Гем» в першому турі англійської Прем'єр-ліги обіграв «Ньюкасл» з рахунком 4:2. Ярмоленко вийшов на заміну на 90-й хвилині матчу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко
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    Ярмоленко звернувся до Шевченка в соцмережах