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    «Зоря» по-дитячому розгромно поступилася «Рапіду» в Лізі Європи

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    Луганський клуб ганебно зіграв у захисті - «Зоря» по-дитячому розгромно поступилася «Рапіду» в Лізі Європи
    Луганський клуб ганебно зіграв у захисті
    Фото з відкритих джерел

    Команда Віктора Скрипника «привезла» собі три голи

    Луганська «Зоря», яка в суперництві з віденським «Рапідом» вирішує, кому з них грати в Лізі Європи, а кому опуститися в Лігу конференцій, по-дитячому поступилася в першій грі двоматчевого протистояння. Український клуб володів територіальною перевагою, створив щонайменше п’ять моментів для взяття воріт господарів, а на виході отримав – 0:3. І всі три голи «Рапід» забив після дитячих помилок в захисті.

    Розпочав цей аукціон щедрості капітан Шевченко. Микита, вибиваючи м’яч у поле, направив його в ноги нападнику господарів, і Фунтас відкрив рахунок. – 0:1.

    Імереков махнув ногою повз м’яч, і Кара вискочив сам на сам з Шевченком і влучно пробив в дальній кут – 0:2.

    Жуніньо втратив м’яч на фланзі – простріл на Грюлля і – 0:3.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Зоря»
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    «Зоря» по-дитячому розгромно поступилася «Рапіду» в Лізі Європи